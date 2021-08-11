Yüz yüze eğitim açıklaması! Sağlık Bakanı Koca: Tüm okullarımız zamanında açılacak

Sağlık Bakanı Koca: "En net ve yüksek sesle ifade etmek isterim ki tüm okullarımız zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz kesinlikle mümkün değildir."

Bakan Koca: "(Covid-19) Toplumsal bağışıklığı elde etmiş değiliz. En az iki doz aşı olmadan bağışıklık elde edilemiyor. En az iki doz aşı olmamış kimse kendisini aşı olmuş zannetmemeli."



Bakan Koca: "En yüksek koruma seviyesi 3 doz inaktif aşı olan vatandaşlarımızda. Buna en yakın koruma seviyesi ise iki doz inaktif aşı olup 3. doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızda."



Bakan Koca: "(Türkiye'nin 30 milyon kişi üzerinde yaptığı inceleme) Bu veriler dünya kamuoyu tarafından da ilk defa öğrenilecek ve belki de ülkelerin aşı politikalarını değiştirecektir."