Kısıtlamalara uymayan 38 bin 874 kişiye işlem uygulandı 14-21 Aralık'ta sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 38 bin 874 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Yurttan Şok Haber Kısıtlamalara uymayan 38 bin 874 kişiye işlem uygulandı

Kısıtlamalara uymayan 38 bin 874 kişiye işlem uygulandı 14-21 Aralık'ta sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 38 bin 874 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında 3'üncü hafta da geride kaldı.

Kısıtlamalara büyük ölçüde uyulduğu görülürken, İçişleri Bakanlığı 14-21 Aralık arasındaki denetim raporunu açıkladı.

38 BİN 874 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM

Bakanlık, kısıtlama ihlalinde bulunan 38 bin 874 kişi hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldığını belirtti.

"ALINAN TEDBİRLER, RAKAMLARA OLUMLU YANSIMAYA BAŞLADI"

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler, yapılan sıkı denetimler, rakamlara olumlu yansımaya başlamıştır. Ancak virüs ile mücadele henüz bitmiş değildir. Rehavete kapılmadan, temizlik, maske ve mesafe başta olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize; tüm bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz."