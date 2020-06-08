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Yunanistan: Türkiye'den korkmuyoruz Dedi! Bizde Yunan Kaşınma Sabrımızı Taşırma Diyoruz..

Atina yönetimi, Türkiye hakkında yaptığı küstah açıklamaların arasına bir yenisini daha ekledi. Yunanistan: Türkiye'den korkmuyoruz Dedi! Bizde Yunan Kaşınma Sabrımızı Taşırma Diyoruz..

Yunanistan: Türkiye'den korkmuyoruz Dedi! Bizde Yunan Kaşınma Sabrımızı Taşırma Diyoruz..
08 Haziran 2020 Pazartesi 13:33

Türkiye ile Yunanistan arasında son günlerde gerilim oldukça yüksek.

Bunun sebebi, Atina yönetiminden gelen küstah açıklamalar.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'un, Türkiye ile askeri çatışmaya girmeye hazır olduklarını söylemesinin ardından bir açıklama da Yunanistan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas'tan geldi.

YUNAN SÖZCÜ: HER TÜRLÜ SONUCA KARŞI HAZIRLIKLIYIZ

Petsas, "Türkiye'den korkmuyoruz, her türlü sonuca karşı hazırlıklıyız." ifadelerini kullandı.

"ADALARIN KITA SAHANLIĞI VAR"

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin bulunmamasını isteyen Yunan Sözcü, "Öncelikle şunu belirtmeliyim ki, yasa dışı faaliyetler yasal sonuçlar doğurmaz. İkincisi Yunanistan adalarının kıta sahanlığı var. Bu çok büyük bir avantaj. Yaptığımız hazırlıklar ve gönderdiğimiz mesajlar daha fazla sorununun çıkmamasına yönelik adımlardır." diye devam etti.

Yunanistan'dan gelen ilk küstah açıklamaya, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar cevap vermişti.

HULUSİ AKAR: GEREKTİĞİNDE TSK HER TÜRLÜ GÖREVİ YAPAR...

Bakan Akar, "Hiçbir şekilde kimseyi tahrik etmeden, kimse kimsenin hakkına tecavüz etmeden, barışçıl yöntemleri kullanmak suretiyle bütün sorunları çözelim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hak, alaka ve menfaatlerini korumak ve kollamakta da son derece azimli, kararlıyız ve buna da muktediriz. Bunu da söylemek zorundayım. Bu hiçbir şekilde kimseye tehdit değil, hiçbir şekilde provokasyon değil. Gerektiğinde bu konuda Silahlı Kuvvetlerimiz, kendisine verilecek her türlü görevi yapabilecek durumdadır." ifadelerini kullanmıştı.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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