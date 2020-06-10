Yunanistan Türk Donanmasını durdurmaya kalktı,Türk kuvvetleri anında müdahele etti

Yunanistanla savaş mı çıkıyor,Yunanistan neden savaş istiyor,Yunan silahlı kuvvetleri ile Türk silahlı kuvvetleri karşılaştırması

SON DAKİKA..SON DAKİKA..

Yunanistan ile olan gerginlik savaş noktasına geldi..

YUNANİSTAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMA: SAVAŞA HAZIRIZ

Son dakika: Türkiye'nin sondaj çalışmalarını hazmedemeyen Yunanistan'ın " Savaşa hazırız" açıklamasına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "O bir dil sürçmesidir. Yunanistan'ın Türkiye ile savaşmak isteyeceğini matematiksel olarak, ben askerlik noktası nazarında doğru olmadığının altını çizmek istiyorum" ifadeleriyle karşılık verdi.

YUNAN SAVUNMA BAKANININ AÇIKLAMASI HERKESİ ŞOKE ETTİ.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, "Türkiye son zamanlarda oldukça agresif davranıyor. Yunanistan'ın genel anlamda saldırganlık eğilimi gösteren bu tür bir davranışla tek başaçıkma yönteminin, bir yandan kendi diplomatik silahını kullanmak, diğer yandan Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcı gücünü artırmak olduğuna inanıyorum" ifadelerini kulland!

SON DAKİKA SON DAKİKA

BAKAN GÜLER'İN AÇIKLAMASINDAN SONRA YUNANİSTAN TÜRK GEMİSİNİ DURDURMAYA ÇALIŞTI..

Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilimde hat safhaya gelindi

TRT World'ün aktardığına göre Yunanistan donanması, Libya'ya giden Türk bayraklı bir kargo gemisini ve fırkateynleri durdurmaya çalıştı. Yunanistan ordusuna ait bir helikopterin duruma müdahale etmek için harekete geçtiği belirtildi. Yunanistan donanması, Türk fırkateynlerinin bir uyarı vermesinin ardından geri çekildi.

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