Yunanistan Parlamentosunun önünde Türk bayrağı açan Sarıgül'e saldırı girişimi

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açmasının ardından kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı girişimine uğradı. Konuya ilişkin açıklama yapan Sarıgül, durumunun iyi olduğunu belirterek "TDP Genel Sekreteri Sayın Teoman Mutlu sözlü ve fiili bir saldırıya maruz kaldı. Sağduyu ve aklı selimle sorun çözüldü." dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Yunanistan Parlamentosu'nun önünde düzenlediği basın toplantısında, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e "Silahlardan umut bekleme, barışa yönel." mesajı verdi.

"ÜLKENİZİ ABD ÜSSÜ YAPTINIZ"

Parlamento önünde, Türk bayrağı açtıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sarıgül, Ege'de artan Amerikan askeri varlığına dikkat çekerek "Amerikan askerlerini çağırdınız, silahlarını yığdınız, ülkenizi Amerikan üssü yaptınız. Kendinizi güvende hissetmek için ABD'ye ihtiyacınız yok." diye konuştu.

"GERÇEK MÜTTEFİKİNİZ BİZİZ"

Türkiye'nin komşularıyla her zaman iyi ilişkileri olmasını arzu ettiklerini kaydeden Sarıgül, "Müttefik dediğiniz ülkelere ve Amerika'ya da çok güvenmeyin. Sizin gerçek müttefikiniz biziz. Çünkü biz komşuyuz." dedi.

SARIGÜL ATİNA'DAN AYRILACAK

Basın toplantısı sonrası kendisine sözlü saldırılar olduğunu dile getiren Sarıgül, daha sonra da bir grup tarafından fiili saldırı teşebbüsünde bulunulduğunu söyledi. Sarıgül, kendisinin ve Parti Genel Sekreteri Teoman Mutlu'nun iyi durumda olduğunun altını çizerek, bugün Atina'dan ayrılacaklarını ve 23.30'da İstanbul Havalimanı'nda olacaklarını kaydetti.

"SAYIN MUTLU VE BEN İYİYİZ"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabında açıklama yapan Sarıgül, "Yunanistan Parlamentosu önündeki basın açıklamamız kendini bilmez, birkaç Türk düşmanı tarafından engellenmek istendi. TDP Genel Sekreteri Sayın Teoman Mutlu sözlü ve fiili bir saldırıya maruz kaldı. Sağduyu ve aklı selimle sorun çözüldü. Sayın Mutlu ve ben iyiyiz, güvendeyiz." ifadelerini kullandı.

TDB GENEL SEKRETERİ O ANLARI ANLATTI

TDP Genel Sekreteri Tepman Mutlu da, Sintagma Meydanı'nda konakladıkları otelin yakınında, Parti Genel Başkanı Sarıgül'e kimliği belirsiz kişilerce saldırı girişiminde bulunulduğunu anlattı. Sarıgül'ün güvenli şekilde yeniden otele girmesini sağladığını kaydeden Mutlu, o sırada söz konusu grubun kendisini tartakladığını aktardı.