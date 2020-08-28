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Yunanistan Parlamentosu, Mısır ile yapılan yetki alanı anlaşmasını onayladı

Yunanistan Parlamentosu'nda, Mısır ile imzalanan Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasını 178 evet, 26 hayır ve 81 çekimser oy ile kabul edildi.

Yunanistan Parlamentosu, Mısır ile yapılan yetki alanı anlaşmasını onayladı
28 Ağustos 2020 Cuma 00:52

Yunanistan, 9 Haziran'da İtalya, 6 Ağustos'ta ise Mısır ile Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmaları yapmıştı.

Türk Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile Mısır arasındaki MEB anlaşmasına ilişkin, "İmzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması, Türkiye için yok hükmündedir. Bu anlayışımız, sahada ve masada ortaya konacaktır." açıklamasında bulunmuştu.

MISIR MECLİSİ ONAYLAMIŞTI

Kahire ile Atina yönetimleri arasında imzalanan sözde anlaşma, 18 Ağustos'ta Mısır Meclis Anayasa ve Yasama Komisyonu tarafından onaylanmıştı.

Bu anlaşmalar, geçen hafta oylama öncesi komisyonların incelemesi için Yunan Parlamentosuna sunulurken,  İtalya ile İyon Denizi için imzalanan MEB anlaşmasını dün onaylamıştı.

YUNAN PARLAMENTOSU DA ONAYLADI

Yunanistan Parlamentosu, Mısır ile Doğu Akdeniz için imzalanan MEB anlaşmasını onayladı.

Atina yönetiminin Mısır ile yaptığı deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşması, 178 "evet", 26 "hayır" ve 81 "çekimser" oyla parlamentoda kabul edildi.

Yapılan açık oylamada, iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi ve Değişim Hareketi Partisi anlaşmaya "evet" oyu verirken, Yunanistan Komünist Partisi, Yunan Çözümü Partisi ve Mera25 Partisi "hayır" oyu kullandı. Ana muhalefet partisi Syriza ise Mısır ile yapılan anlaşmaya "çekimser" oy verdi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında gruplar halinde yapılan oylamaya 15 milletvekili katılmadı.

Yunanistan Parlamentosu, Mısır ile yapılan yetki alanı anlaşmasını onayladı #1

PARLAMENTODA İKTİDAR SALT ÇOĞUNLUĞA SAHİP

300 sandalyeli parlamentoda iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi, 158 milletvekiliyle salt çoğunluğu elinde bulunduruyor.

Ana muhalefet partisi Syriza'nın 86, Değişim Hareketi Partisinin 22, Yunanistan Komünist Partisinin 15, Yunan Çözümü Partisinin 10 ve Mera25 Partisinin 9 sandalyesi bulunuyor.

Yunanistan Parlamentosu, Mısır ile yapılan yetki alanı anlaşmasını onayladı #2


Kaynak: Kamu Saati Özel
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