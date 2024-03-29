0
0
0
0
2024 Hacamat Günleri
2024 Hacamat Günleri
1
2024 Para Listesi
2024 Para Listesi
0
1
Kargo fiyat
Kargo fiyat
0
2024
2024
0
Havuz gebe
Havuz gebe
0
TYP KADRO 2024
TYP KADRO 2024
155
Mal varlığı
Mal varlığı
0

Yunanistan'da 5.7 büyüklüğünde deprem

Yunanistan'da 5.7 büyüklüğünde deprem

Yunanistan'da 5.7 büyüklüğünde deprem
Admin
Admin
29 Mart 2024 Cuma 11:03

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Yunanistan'ın güneyinde 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremle ilgili herhangi bir olumsuz açıklama gelmedi.

ARTÇI SARSINTILAR KAYDEDİLDİ

Mora Yarımadası'nın batısında yerel saatle 09.12'de kaydedilen deprem, Atina Jeodinamik Enstitüsü tarafından 5.8 olarak bildirildi. Sarsıntının ardından 2.9 ve 2.1 büyüklüğünde artçı depremler yaşandı.

CAN KAYBI VE HASAR BİLDİRİLMEDİ

Yerin 18 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremle ilgili herhangi bir can kaybı ve hasar bildirimi yapılmadı.

Prof. Dr. Özlü'den Japonya'da hızla yayılan salgına yönelik uyarı: Kalıcı hasarlar bırakabilir
Prof. Dr. Özlü'den Japonya'da hızla yayılan salgına yönelik uyarı: Kalıcı hasarlar bırakabilir
0
Özhaseki'den kentsel dönüşüm mağduru vatandaşa sert tepki: Mikrofonu atıp giderim
Özhaseki'den kentsel dönüşüm mağduru vatandaşa sert tepki: Mikrofonu atıp giderim
0
İsrail, Suriye'yi savaş uçaklarıyla vurdu! En az 36 asker hayatı kaybetti, çok sayıda yaralı var
İsrail, Suriye'yi savaş uçaklarıyla vurdu! En az 36 asker hayatı kaybetti, çok sayıda yaralı var
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.