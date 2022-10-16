Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'ye yardıma hazırız

Sigara zammı bu akşam saatlerinde gündeme oturdu. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından sigaraya yarından itibaren geçerli olmak üzere zam geleceğini paylaştı. Tütün mamulleri kullanıcıları gelen zam haberiyle beraber güncel sigara fiyatlarını sorgulama başladılar. Peki, Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte sigara liste fiyatları...