Yunan ordusunun en kıdemli ismi Apostolakis: Savaşa doğru gidiliyor

Ankara-Atina arasındaki gerilim karşılıklı açıklamalarla iyiden iyiye tırmanırken, Yunanistan'ın eski savunma bakanı ve genelkurmay başkanlığı onursal başkanı Evangelos Apostolakis'ten dikkat çeken bir çıkış geldi. İki ülke arasındaki en kötü senaryoya hazır olunması gerektiğini vurgulayan Apostolakis, "Savaşa doğru gidiliyor" ifadesini kullandı.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki tansiyon son aylarda neredeyse hiç düşmüyor. 2023'te sandığa gidecek iki ülke arasındaki gerilim sürerken Yunanistan'ın önde gelen isimlerinden biri dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"HERKES SAVAŞ RİSKİNİN FARKINDA OLMALI"

Yunanistan'ın eski savunma bakanı ve genelkurmay başkanlığı onursal başkanı Evangelos Apostolakis katıldığı bir etkinlikte konuştu. İki ülke arasındaki en kötü senaryoya hazır olunması gerektiğini ve bu gerilimin savaşı tetikleyebileceğini söyleyen Apostolakis, "Yunan halkı tarih boyunca karşılaşılan zorluklara yanıt vermiştir. Herkes, dostlarımız ve muhalefet savaş riskinin farkında olmalı" yorumunu yaptı.

"KITA SAHANLIĞINI 12 MİLE ÇIKARMAK HARİKA BİR YANIT OLUR"

Yunan adalarının kıta sahanlığının artırmanın önemli bir taktik olacağını söyleyen Apostolakis, "Yunanistan başka bir ülkenin meclisi karar aldı diye egemenliğini değiştirecek değil. Girit'teki kıta sahanlığını 12 mile çıkarmak harika bir yasal cevap olur" ifadesini kullandı. Apostolakis, Türkiye ile görüşmelerde 12 mil konusunun sürekli masada olması gerektiğinin de altını çizdi.

ANKARA'YA DA SESLENDİ

Sözcü'de yer alan habere göre Yunan yetkili Ankara'ya da seslenerek, "Ankara'dakiler, Atina'da hiçbir hükümetin, hiçbir partinin ve kimsenin uluslararası yasalarla sağlanmış egemenlik haklarından vazgeçmeye niyeti olmadığını bilmeli" dedi.