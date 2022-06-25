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Yunan casus MİT tarafından yakalandı

Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlenen Yunan vatandaşı Muhammed Amar Ampara, MİT tarafından yakalandı.

Yunan casus MİT tarafından yakalandı
Kamusaati
Kamusaati
25 Haziran 2022 Cumartesi 19:57

Milli İstihbarat Teşkilatı casusluk faaliyeti yapan unsurlara yönelik operasyonlarına bir yenisini daha ekledi...

MİT'in gerçekleştirdiği uzun soluklu araştırmalar sonucunda, Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı adına Türkiye'ye casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlenen kişi yakalandı.

Kendisini iş insanı olarak tanıttı

Kimliği belirlenen Yunan vatandaşı Muhammed Amar Ampara'nın, Türkiye seyehatlerinde iş adamı gibi davrandığı ve 'ticaret' kisvesi altında casusluk gerçekleştirdiği belirlendi.

TSK'dan bilgi toplayıp Yunanistan'a sundu

Casusun, Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında bilgi derleyerek Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatına sunduğu ortaya çıktı.

Bir diğer adımı Türkiyede'ki Suriyeliler olan casusun, aynı zamanda Yunanistan'a yerleşen FETÖ terör örgütü müzahir iş adamlarıyla ilgili araştırmalar yaptığı tespit edildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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