0
BAYRAM TATİLİ
BAYRAM TATİLİ
0
kurban bayramı
kurban bayramı
0
iş kanunu
iş kanunu
0
işçi
işçi
0
kpss güncel
kpss güncel
0
esnaf destek
esnaf destek
0
evde paket
evde paket
0
işkur
işkur
0
istifa
istifa
0
myk belgesi
myk belgesi
1
2021 kpss
2021 kpss
3

Yunan basınından Kıbrıs adası karikatürü

Rum kesimi ve Yunanistan, adada her seferinde çözümsüzlük üretme peşinde koşarken, Yunan basını Türkiye ile KKTC arasındaki bağları yorumlamaya çalıştı.

Yunan basınından Kıbrıs adası karikatürü
22 Temmuz 2021 Perşembe 13:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, son Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti sırasında yaptığı açıklamaların uluslararası basındaki yankıları sürüyor.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu'na katılan Erdoğan, KKTC'ye yeni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi müjdesi vermiş, mevcut binayla ilgili olarak "Malum İngilizlere ait bir gecekondu, yakıştıramıyoruz." demişti.

KARİKATÜRDE TÜRKİYE-KKTC İŞ BİRLİĞİ YORUMU

"İhtişamlı bir parlamento binamız olsun." ifadesini de kullanan ve Maraş açılımından bahseden Erdoğan, KKTC'nin çehresini değiştirecek projelerin toplu açılış ve temel atma törenlerine katılmıştı.

Yunan basınından Kathimerini, hem Yunanistan hem de Avrupa Birliği'nde gelişmelere ilişkin duyulan rahatsızlığı karikatüre yansıttı.

Yunan basınından Kıbrıs adası karikatürü #1

"BİZİM İÇİN KUZEY GÜNEY DİYE BİR OLAY KALMADI"

Karikatürde, Kıbrıslı Türkleri Rum kesiminin zulmünden kurtaran 20 Temmuz 1974 tarihli Kıbrıs Barış Harekatı'na işaret edilerek, Rum tarafıyla KKTC arasına çizilen sınırdan bahsedildi.

Özellikle son dönemde Türkiye ile KKTC arasında artan iş birliğine dikkat çekilen çizimde, KKTC'nin Türkiye tarafından adadan "kopartıldığı" öne sürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türkleri'nin "egemen devlete" dayalı önerisini sonuna kadar desteklediklerini söylemiş, "Artık bizim için Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs diye bir olay kalmamıştır. Bizim için sadece Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin mevcut sıkıntıları içindeki bağımsız devletler vardır." şeklinde konuşmuştu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber