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Yükselişini sürdüren dolar 17 TL'yi aştı, gram altın da 1000 TL'nin üstüne çıktı

Hafta başından bu yana yükselişini sürdüren dolar, bu sabah da TL karşısında yükselişle başladı ve 20 Aralık'ta bu yana ilk defa 17 TL'nin üzerine çıktı. Aynı şekilde gram altın da dün akşam saatlerinde gördüğü 1000 TL'nin üzerine çıkarak yeniden 1015 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Yükselişini sürdüren dolar 17 TL'yi aştı, gram altın da 1000 TL'nin üstüne çıktı
Kamusaati
Kamusaati
08 Haziran 2022 Çarşamba 10:56

Doların hafta başından bu yana TL karşısındaki yükselişi, bu sabah da devam etti. Dün 16,74 seviyesinde seyreden dolar/TL kuru, bugün sabah saatlerinde 17 TL'yi aştı. Avro ise dünkü 17.95 TL seviyesini de aşarak 18 TL'nin üzerini gördü.

GRAM ALTIN DA 1000 TL'NİN ÜZERİNDE

Saat 10.00 itibarıyla dolar, 17,09 TL'yi; avro ise 18,33 seviyesini gördü. Dolar/TL 'deki yükselişin de etkisiyle gram altın ise 20 Aralık'tan bu yana yeniden 1015 lira seviyesinin üstünü görüldü. Bu sayede dolar 20 Aralık'tan bu yana ilk kez 17 TL'yi aşmış olurken, gram altın da 20 Aralık'tan beri bir ilki yaşadı.

FAİZ, YÜZDE 14'E SABİTLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, düşük faizle ihracat odaklı bir üretim canlılığı hedefliyordu. Böylece kalıcı cari fazla veren bir ekonomik yapı öngörülüyordu. Bu kapsamda faiz oranı birkaç ay üst üste düşürüldükten sonra yüzde 14'te sabitlendi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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