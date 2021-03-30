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Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü

İsimleri Hamide Duman olan iki elti kocalarını terk edip, Muammer Ay isimli yufkacıya kaçtı. Gündeme bomba gibi düşen olayın yankıları sürerken Muammer Ay'ın kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde eltiler önde yürürken Muammer Ay'ın onları biraz daha geriden takip ettiği görülüyor.

Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü
30 Mart 2021 Salı 22:14

Esra Erol'un programında inanılmaz bir olay yaşandı. İsimleri Hamide Duman olan iki elti kocalarını terk edip, Muammer Ay isimli yufkacıya kaçtı. Olay kadınlardan birinin kocasının yardım istemesiyle ortaya çıktı.

MARKET ALIŞVERİŞİNE ÇIKTILAR

Günlerdir Türkiye gündemini meşgul eden olayın yankıları sürerken Muammer Ay, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen o anlarda eltiler önde yürürken, Muammer Ay'ın onları biraz daha geriden takip ettiği görülüyor.

İKİ ELTİ AYNI ADAMA KAÇTI

2 çocuk babası Mehmet Duman, 17 yıl önce evlendiği eşi Hamide Duman ve eltisinin 11 Mart günü kayıplara karışması üzerine canlı yayına çıktı. Kayıp ilanı verilen iki elti ise görüntülü olarak yayına bağlanarak Muammer Ay'ın yanında mutlu olduklarını eşlerinin kendilerine sahip çıkmadıkları için evlerine geri dönmeyeceklerini söyledi.

Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü

"MUAMMER'LE İLİŞKİ YAŞAMAMIM SEBEBİ EŞİMDİR"

Muammer Ay ile ilişkiye başlamasında eşini sorumlu tutan büyük elti Hamide Duman "Kocam baskı yapınca işten çıkmak zorunda kaldım. Ben telefon aldım faturasını ödemedi eşim. Maddi olarak bana yardımcı olmuyordu. Muammer Ay o zaman elin adamıydı. Beni bu işe sokarak Muammer Ay'la ilişki yaşama sebebim eşimdir" diyerek başta Esra Erol olmak üzere tüm izleyicileri çileden çıkardı.

Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü


Kaynak: Kamu Saati Özel
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