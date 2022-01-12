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YSK seçime girecek partileri açıkladı! Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül'ün partisi listede yok

Yüksek Seçim Kurulu, gelecek ilk seçime katılmaya hak kazanan partileri açıkladı. Buna göre, 24 parti listede yer aldı. Kriterleri karşılayan Emek Partisi, Millet Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve Türkiye Komünist Hareketi seçime katılma hakkı kazandı. Öte yandan son anketlerde yüzde 1 ila 2 arasında oy oranına sahip olan Muharrem İnce'nin Memleket Partisi ve Mustafa Sarıgül'ün Türkiye Değişim Partisi listede yer almadı.

YSK seçime girecek partileri açıkladı! Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül'ün partisi listede yok
12 Ocak 2022 Çarşamba 23:40

Erken seçim tartışmaları gündemin ilk sırasında yerini korurken Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yapılacak ilk seçimlere katılma hakkına sahip olan partileri açıkladı. Buna göre seçimlere katılabilecek yeterliliğe sahip 24 siyasi parti belirlendi.

Türkiye'de bulunan 121 siyasi partiden 24'ü seçime girme hakkına sahip olurken, Muharrem İnce'nin liderliğinde kurulan Memleket Partisi ve Mustafa Sarıgül'ün Türkiye Değişim Partisi listede yer almadı. Mevzuata göre 41 ilde teşkilatlanmalarını tamamlayan partilerin ayrıca büyük kongrelerini yapmış olmaları ve bunun üzerinden 6 ay geçmiş olması şartı aranıyor. Bu iki parti büyük kongrelerini geçtiğimiz eylül ayında yaptı.

Öte yandan listeye 4 yeni parti katıldı. Afyon Güney Beldesi seçimleri öncesi 24 Mart 2021'de açıklanan listede yer almayan Emek Partisi, Millet Partisi, Türkiye İşçi Partisi Türkiye Komünist Hareketi gelecek seçime katılma hakkı kazandı.

YSK'nın açıkladığı listeye göre seçime katılabilecek siyasi partiler şu şekilde:

1- Adalet ve Kalkınma Partisi

2- Yeniden Refah Partisi

3- Bağımsız Türkiye Partisi

4- Büyük Birlik Partisi

5- Cumhuriyet Halk Partisi

6- Demokrasi ve Atılım Partisi

7- Demokratik Sol Parti

8- Demokrat Parti

9- Emek Partisi

10- Gelecek Partisi

11- Genç Parti

12- Halkların Demokratik Partisi

13- Hür Dava Partisi

14- İyi Parti

15- Millet Partisi

16- Milliyetçi Hareket Partisi

17- Muhafazakar Yükseliş Partisi

18- Saadet Partisi

19- SOL Parti

20- Türkiye İşçi Partisi

21- Türkiye Komünist Hareketi

22- Türkiye Komünist Partisi

23- Vatan Partisi

24- Anavatan Partisi


Kaynak: Kamu Saati Özel
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