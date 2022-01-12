YSK seçime girecek partileri açıkladı! Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül'ün partisi listede yok

Yüksek Seçim Kurulu, gelecek ilk seçime katılmaya hak kazanan partileri açıkladı. Buna göre, 24 parti listede yer aldı. Kriterleri karşılayan Emek Partisi, Millet Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve Türkiye Komünist Hareketi seçime katılma hakkı kazandı. Öte yandan son anketlerde yüzde 1 ila 2 arasında oy oranına sahip olan Muharrem İnce'nin Memleket Partisi ve Mustafa Sarıgül'ün Türkiye Değişim Partisi listede yer almadı.
Erken seçim tartışmaları gündemin ilk sırasında yerini korurken Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yapılacak ilk seçimlere katılma hakkına sahip olan partileri açıkladı. Buna göre seçimlere katılabilecek yeterliliğe sahip 24 siyasi parti belirlendi.
Türkiye'de bulunan 121 siyasi partiden 24'ü seçime girme hakkına sahip olurken, Muharrem İnce'nin liderliğinde kurulan Memleket Partisi ve Mustafa Sarıgül'ün Türkiye Değişim Partisi listede yer almadı. Mevzuata göre 41 ilde teşkilatlanmalarını tamamlayan partilerin ayrıca büyük kongrelerini yapmış olmaları ve bunun üzerinden 6 ay geçmiş olması şartı aranıyor. Bu iki parti büyük kongrelerini geçtiğimiz eylül ayında yaptı.
Öte yandan listeye 4 yeni parti katıldı. Afyon Güney Beldesi seçimleri öncesi 24 Mart 2021'de açıklanan listede yer almayan Emek Partisi, Millet Partisi, Türkiye İşçi Partisi Türkiye Komünist Hareketi gelecek seçime katılma hakkı kazandı.
YSK'nın açıkladığı listeye göre seçime katılabilecek siyasi partiler şu şekilde:
1- Adalet ve Kalkınma Partisi
2- Yeniden Refah Partisi
3- Bağımsız Türkiye Partisi
4- Büyük Birlik Partisi
5- Cumhuriyet Halk Partisi
6- Demokrasi ve Atılım Partisi
7- Demokratik Sol Parti
8- Demokrat Parti
9- Emek Partisi
10- Gelecek Partisi
11- Genç Parti
12- Halkların Demokratik Partisi
13- Hür Dava Partisi
14- İyi Parti
15- Millet Partisi
16- Milliyetçi Hareket Partisi
17- Muhafazakar Yükseliş Partisi
18- Saadet Partisi
19- SOL Parti
20- Türkiye İşçi Partisi
21- Türkiye Komünist Hareketi
22- Türkiye Komünist Partisi
23- Vatan Partisi
24- Anavatan Partisi