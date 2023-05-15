YSK Başkanı Ahmet Yener: Seçim 2. tura kalmıştır

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurt dışı sandıklarının da açılmasının ardından seçimin ikinci tura kaldığını duyurdu.

Türkiye bir kez daha sandığa gidiyor...

Heyecanla beklenen ve hummalı çalışmaların yapıldığı 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri bugün netliğe kavuştu.

Dün akşam saat 17.00'den itibaren yapılan oy sayımı, uzun saatler devam etti.

Bu süreçte milyonlarca seçmen sonuçlara odaklandı. Türkiye milletvekili adaylarını seçerken, gözler 2. tur açıklamalarına çevrildi.

Konuya ilişkin açıklama ise Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'den geldi.

"Katılım oranı yüzde 88,92 olarak gerçekleşmiştir"

Yener, yaptığı açıklamalarda, seçimin 2. tura kaldığını belirterek şöyle konuştu:

Bu seçim sürecinde zorlu bir çalışma dönemi geçiren kurum personeline teşekkür ediyorum. İl ve ilçe seçim kurulu başkanlarına, seçim personeline ve kamu görevlilerine de teşekkür ediyoruz.



Saat 15.15 itibariyle yurt içi sandık sayısı yüzde 100 açılmış olup, katılım oranı yüzde 88,92 olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışında ise yüzde 52,99 oranında katılım gerçekleşmiştir. Yurt dışında veri girişi devam eden 35 bin 874 oy bulunmaktadır.

"Adaylar seçilme yeterliliğine ulaşamadı"

Kesin olmayan sonuçlara göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49,51, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44,88, Sayın Oğan'ın 5,47'nin oy aldığı görülmüştür. Saat 15.15 itibariyle 35 bin 874 oyun Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verilmiş olduğu kabul edildiğinde oylarının yüzde 49,54 olduğu görülmüş, Sayın Kılıçdaroğlu'na verilmiş olduğunda yüzde 44,89 kabul edilmiş olup, hiçbir adayın seçilme yeterliliğine ulaşamadığı görülmüştür.

"Propaganda dönemi başladı"