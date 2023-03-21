YSK, 3 ismin cumhurbaşkanı adaylık başvurusunu reddetti

YSK seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek istenen Murat Hakan Uzan, Cem Cengiz Uzan ve Hürrem Ayaz'ın başvurularını "müracaatların bizzat Kurula yapılmadığı" gerekçesiyle reddetti. Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan ve Türkiye İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal'ın da aralarında bulunduğu 9 başvuruda da eksik evrak tespit edildi.

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