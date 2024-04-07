YRP'ye geçen Geyve Belediyesi'nde makam aracı satışa çıkarıldı

Cumhur İttifakı, 31 Mart yerel seçimlerinde yarışı ilk kez muhalefetin arkasında tamamladı. 14'ü büyükşehir 35 belediye kazanan CHP, Türkiye genelinde en çok oyu alan parti oldu. AK parti ise oy oranında, ilk kez ikinci sıraya geriledi. Seçimlerin ardından yapılan çalışmalarda AK Parti ve MHP'nin kendi adaylarıyla seçime girdikleri illerin bazılarında CHP ve Yeniden Refah Partisi'nin aradan çıkarak ipi göğüslediği görüldü. Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin AK Parti kulislerinden edindiği bilgiye göre; Bu detayı fark eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da muhalefetin idaresine geçen 4 il için talimat verdiği ve sorumlularının tespit edilmesini istediği öğrenildi.