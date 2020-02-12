Yozgat'ta yarın okullar tatil mi 13 şubat perşembe yozgat valiliği açıklaması

Akdağmadeni,Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Şefaatli ve Yenifakılı,boğazlıyanda okullar yarın tatil mi 13 şubat perşembe

Anadolumuzun güzide şehirlerinden biri olan Yozgat ilimizde bugün yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeni ile Akdağmadeni,Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Şefaatli ve Yenifakılı ilçelerinde okullar 1 gün süre ile tatil edilmişti.Valiliğin yaptığı açıklama tüm öğrencileri kar tatili ile sevindirmişti.

Ancak Yozgat'da özellikle bazı ilçelerinde yarın da kar yağışı bekleniyor.Sabah saatlerinde ve öğlene kadar olan zaman da Yozgat ilimize yine kar yağacak.Akdağmadeni ilçemizde yine 13 şubat perşembe günü yoğun kar yağışı bekleniyor.Cuma günü yani 14 şubatta ise sisli bir hava bekliyor Yozgatlıları.

Soğuk ve karlı havanın hakim olduğu Yozgat ilimizde 13 şubat perşembe okullar tatilmi?

Öğrencilere şuanda kamusaati.com olarak malesef iyi bir haber veremiyoruz.Çünkü Yozgat valiliği henüz resmi bir açıklama yapmadı.Dünkü açıklamasında " Olumsuz hava şartları nedeniyle, 12.02.2020 Çarşamba günü, Akdağmadeni, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Şefaatli ve Yenifakılı ilçelerimizde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında eğitime bir (1) gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu personeli de aynı tarihte bir (1) gün idari izinli sayılacaktır. " denmişti.Ancak bu açıklama sadece bugün için geçerliydi.

Kısacası yarın Yozgat merkez'de eğitime ara verilmeyeceğini düşünüyoruz.Ancak yukarıda belirttiğimiz ilçelerin durumu ise akşam saatlerinde belli olacak.Yarın 13 şubat perşembe günü için herhangi bir tatil haberi gelir gelmez kamusaati.com sitemizden takip edebilirsiniz.

Peki Yozgat ilimizde havalar nasıl olacak?

Yozgat ilimizin merkezinde yine öğlene kadar kar yağışı bekleniyor.Öğleden sonra bulutlu bir hava olacak.

Akdağmadeni ilçemizde çok soğuk ve kar yağışlı bir haber bekleniyor 13 ve 14 şubat 2020 tarihlerinde.

Boğazlıyan Yozgat yine çok soğuk ve kar yağışlı bir haber bekleniyor 13 şubatta,cuma günü ise sisli bir hava hakim olacak

Çandır Yozgat 13 şubat kar yağışlı

Çayıralan Yozgat 13 şubat kar yağışlı

Çekerek Yozgat 13 şubat kar yağışlı

Sarıkaya Yozgat 13 şubat kar yağışlı

Sorgun Yozgat 13 şubat kar yağışlı

KAYNAK: kamusaati.com