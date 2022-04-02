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Yol kenarına atılan tonlarca soğan belediye ekipleri tarafından imha edildi

Çorum'da Alaca ilçesinde karayolu kenarına dökülen soğanları gören vatandaşlar belediye ekiplerine haber verdi. Tonlarca soğan, bölgeye gelen zabıtalar tarafından imha edildi. Belediye Başkan Yardımcısı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu soğanların çürük olduğu için ayrıldığı bilgisi verildi.

Yol kenarına atılan tonlarca soğan belediye ekipleri tarafından imha edildi
Ömer
Ömer
02 Nisan 2022 Cumartesi 00:09

Alaca- Yozgat karayolu kenarına dökülmüş tonlarca soğan olduğunu gören vatandaşlar, belediye ekiplerine haber verdi. Alanda inceleme yapan Alaca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri soğanları döken kişi veya kişileri, tespit etmek için inceleme başlattı.

Yol kenarına dökülen tonlarca soğan, bugün Alaca Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından toplanarak imha edildi. Soğanların döküldüğü alan dronla havadan görüntülendi

Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan, yaptığı açıklamada, ilçede üretilen soğanın Türkiye'nin her yerine satıldığını, tüccarların satmadan önce soğanı elediklerini, iyi durumda olan soğanların paketlendiğini, tüketime uygun olmayanların da atılmak üzere ayrıldığını söyledi.

Alaca Belediyesi olarak atık soğanlar için toplama merkezleri oluşturduklarını dile getiren Arslan, merkezlerde biriken soğanların imha edildiğini anlattı.

Arslan, yol kenarına dökülen soğanların da tüketilemeyecek durumda olduğunu belirterek, "Yol kenarına atılan soğanlar çürümüş soğanlar. Yani çiftçilerimiz deposundaki soğanı alıp buraya dökmüyor. Satacağı soğanın firesini döküyor." diye konuştu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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