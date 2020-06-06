Yok böyle iğrençlik..Çocuğun yardımına annesi yetişti!

İstanbul Esenyurtta şok bir olay yaşandı işte o detaylar..

İddiaya göre, uyuşturucu madde kullanan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen M.T. (35) evde iki yaşındaki E.T.'nin cinsel cinsel organını kesmeye kalkıştı...

ÇOCUĞUN ÇIĞLIKLARI ÜZERİNE ANNE GELDİ

Esenyurt ilçesinde yaşanan bu iğrenç olay,çocugun çığlıkları üzerine annenin gelmesi ile son buldu.Öz oğlununun cinsel organını kesmek isteyen cani baba, kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

Çırılçıplak dışarı kaçan babayı,çevre sakinleri polise şikayet etti. Vatandaşların tepkisi üzerine boş araziye kaçan M.T. kısa sürede olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İĞRENÇ OLAY SONRASI BABA GÖZ ALTINDA ÇOCUĞUN DURUMU İSE İYİ!

Çocuğun hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olduğu durumunun iyi olduğu öğrenildi. Baba ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevi gönderildi.

KAYNAK: İHA