Yoğun kar yağışı kapıda! Esas kış şimdi başlıyor Hava durumu için aktarılan son dakika haberine göre, sıcaklıklar cuma gününden itibaren yaklaşık 10 derece düşecek. Yurt genelinde büyük oranda etkili olacak soğuk havanın kar yağışını da beraberinde getireceği tahmin ediliyor.

Yurt genelinde sıcaklıklar, cuma gününe kadar lodosun etkisiyle mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ancak cuma günü sıcaklıklarda ani bir düşüş bekleniyor.

Yapılan son tahminlere göre; cuma gününden itibaren sıcaklıklar, yeni bir soğuk hava dalgasının etkisiyle aniden düşecek. Yurt genelinde etkisini gösterecek sistemin yaklaşık 10 gün boyunca etkili olması bekleniyor.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, ''Asıl kış şimdi başlıyor. Bu 10 günlük sürede yağış almadığımız zamanlarda kuru soğuk, yağış olduğu zamanlarda da kar yağışı göreceğiz'' açıklamasını yaptı.

SOĞUK HAVA NERELERE KAR GETİRECEK?

Çalışkan, ''Henüz nereye, ne kadar yağacağı belli olmasa da, şu anki tahminlere göre; 14 Şubat'ta Karadeniz Bölgesi, Marmara Bölgesi'nin yüksek bölgelerinde ve yurdun iç kesimlerinde hafif kar yağışı görülecek. Ayın 16'sında da yoğun olacak gibi görünüyor'' dedi.

Soğuk hava kaldığı sürece sık sık kar yağışları görebileceğini belirten Çalışkan, ''İstanbul bu uzun soluklu soğuk havalarda kar yağışını görecek. 14 Şubat sulu kar, 16'sında da kar yağışı tahmin ediliyor'' ifadelerini kullandı.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 8-14 Şubat haftalık hava tahmini ise şu şekilde yer aldı:

BÖLGE BÖLGE SON DURUM

Marmara Bölgesi'nde bugün hava güneşli ancak lodos sert esecek.

Bölgede gündüz saatlerinde hafif yağmur görülebilir. Gece ise yağış kuvvetlenecek. Bölgede çarşamba günü hava açık.

İç Anadolu yine ılık. Çarşamba günü yağmur geçişleri var, yağmurlar çöl tozlarının etkisiyle yer yer çamurlu yağacak.

Ege kıyılarında gündüz hafif olarak görülecek yağmur, gece Manisa, Aydın, Muğla arasında şiddetli yağacak. İç Ege'de de yağış var, lodos çok sert esiyor.

Akdeniz ve Güneydoğu'da çöl tozu yoğunluğu arttığından puslu bir görüntü var. Çarşamba Adana, Kahramanmaraş, Diyarbakır boyunca yağmur var.

Karadeniz yine ılık ama buraz bulutlu ve puslu. Gece Batı Karadeniz'e yağmur geliyor. Doğu Anadolu'da Erzurum - Kars civarında, çarşamba Bingöl çevresinde kar var.