YKS ne zaman yapılacak 2021? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada bazı sınavların ertelendiği duyuruldu. Bu noktada öğrenciler üniversite sınavı içimn ertelenme kararı alıp alınmadığını araştırıyor. Peki, YKS sınavı ne zaman yapılacak 2021? YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında tüm detaylar...
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada bazı sınavların ertelendiği duyuruldu. Bu noktada öğrenciler üniversite sınavı içimn ertelenme kararı alıp alınmadığını araştırıyor. Peki, YKS sınavı ne zaman yapılacak 2021? YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında tüm detaylar...
YKS ERTELENDİ Mİ?
Koronavirüs salgını nedeniyle ÖSYM tarafından alınan karar doğrultusunda Mayıs ayında yapılacak olan İSG ve e-YDS sınavları ertelendi. Sınavların ertelenmesi YKS için erteleme olacak mı sorusunu akıllara getirdi. YKS tarihleri konusunda ÖSYM'den henüz erteleme kararı gelmedi.
2021 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 26 Haziran Cumartesi 10.15'te yapılacak. 135 dk sürecek.
2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) 27 Haziran Pazar 10.15'te yapılacak. 180 dk. sürecek.
3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran Pazar 15.54'te yapılacak. 120 dk. sürecek.
YKS (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI) NEDİR?
YKS, üniversiteye girişte YGS ve LYS yerine gelen Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak bilinen yeni sistemin adıdır.
Yeni sistem ile birlikte adaylar Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giriyorlar. Bu sınav 3 ayrı oturumdan oluşmaktadır.