YKS'de ilk bine giren öğrenci, tercih ekranında yapılan tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi

İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan ve YKS'de aldığı yüksek puanla Türkiye'de ilk bin öğrenci arasına giren Orhancan Ayhan, tercih ekranında yapılan bir tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi.

ÖĞRETMENİNİN HATASI PAHALIYA PATLADI

Tire Kutsan Anadolu Lisesi'ni başarıyla bitiren Orhancan Ayhan, YKS'ye girdi ve sözel alanda Türkiye'de ilk bine girerek, büyük başarı gösterdi. Hayalini kurduğu ODTÜ Tarih Bölümü'ne girmeyi garantileyen Orhancan, tercih ekranında yapılan bir hata sonucu yerleştirilemedi. ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen tercih sürecinde, tercih gönderme işleminin kendisi adına rehber öğretmeni tarafından yapıldığını söyleyen Orhancan Ayhan, bu kısımda tercihini gönderme işlemi yapılmadığı için bir enter tuşu yüzünden istediği üniversiteye yerleşemediğini kaydetti. Babasıyla birlikte Tire Sanayi Sitesi'nde lastik tamircisi olarak çalışan Ayhan, yetkililerden durumun telafi edilmesi için yardım bekliyor.

BABASI YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Başına gelen bu talihsiz olaydan dolayı psikolojik olarak da etkilenen Orhancan Ayhan, ODTÜ'ye kaydını yapamazsa, hayatının geri kalanına lastik tamircisi olarak devam edeceğini söyledi.

Baba İlhan Ayhan ise büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade ederek, yetkilerden yardım istedi.

Kaynak: DHA