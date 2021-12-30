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Yılmaz Vural Atkımı taktım, Ali Koç'tan telefon bekliyorum

Türk futbolunun önemli simgelerinden Yılmaz Vural, YouTube kanalından bir kez daha Ali Koç'a seslenerek Fenerbahçe'nin başına geçme isteğini yineledi.

Yılmaz Vural Atkımı taktım, Ali Koç'tan telefon bekliyorum
30 Aralık 2021 Perşembe 13:55

Yılmaz Vural, Fenerbahçe'nin Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendiği mücadeleyi Ülker Stadyumu'nda izledi ve kendi YouTube hesabından 'vlog' olarak paylaştı.

"ATKIMI TAKTIM BEKLİYORUM"

Stadyuma giderken Fenerbahçeli taraftarlarla konuşan Yılmaz Vural, esprili bir şekilde "Fenerbahçeli beni istiyor. İnsanların 'Hocam sen neden gelmiyorsun?' demesi neden. Geleceğiz, geleceğiz!" ifadelerini kullandı.

Deneyimli hoca, "Fenerbahçe atkısını takmışım, Ali Koç'tan telefon bekliyorum." diyerek arzusunu bir kez daha dile getirdi.

"ŞAKADAN DA OLSA İSTENMEK GÜZEL"

Türk futbolunun efsane teknik adamlarından Yılmaz Vural, "O da bir espri tabii. Atkıyı takmışım falan, Ali Koç'tan telefon bekliyorum. Başkası olsa kızar ama böyle şeyler hoşuma gidiyor. Fenerbahçe'ye şakadan da olsa antrenör olarak istenmem bile güzel bir şey." dedi.

Tecrübeli teknik adam, "Geçen Karagümrük maçında Ali Bey de, Fenerbahçeli yöneticiler de stadyumdaydı. Ben de oradaydım. Baktım, onu izledim. Suratında öyle bir ifade vardı ki... O kadar üzgün, mutsuz, rengi atmış. Düşünebiliyor musun ilk devrenin bilmem kaçıncı dakikasında rakibin iki oyuncusu atılmış. İkinci devre pozisyon olmuyor. 1-2 dakika vardı, çıktı stadyumdan. Ben de o an kendimi Ali Koç'un yerine koydum. Aman Allahım! Allah kimsenin başına vermesin. Başkan inşallah her şey düzelir. Canını sıkma. Beni getir, kurtul bu dertten. Şaka şaka başkanım." diyerek içini döktü.

"50 BİN KİŞİYİ ORGAZM EDERİM, İDDİALIYIM"

Yılmaz Vural, "Her hafta Twitter'da 1 kere 'trend topic' oluyorum. Kardeşim adres ben değilim, adres orada. Seve seve geliriz. Bir gün çok iddialı bir şey söylemiştim, 'Getirin beni 50 bin kişiyi orgazm ederim' hesabı. Hakikaten iddialıyım. Hala onu yapabilecek durumdayız arkadaşlar." ifadelerini kullandı.

"BENİM SEZON YAKLAŞIYOR"

Efsane teknik adam, "Bizim sezon yaklaşıyor. 'Bana ne zaman geri döneceksin?' diye soruyorlar. Martı bekleyin diyorum. Üzülüyorum. Türk futbolunda benim gibi hakikaten deneyimli, işe bilen hocaların dışarıda kalması ayıp. Ekonomik anlamda da bir sıkıntım yok. Biz niye dışarıdayız. Bana bir izah eder misiniz? Ne yaptık biz yani. Kime zararımız oldu. 5 takım çıkarmışız alttan. Yukarıda düşürmediğim bir sürü takım oldu. Düşenler de oldu, olmadı değil. 1 kere yenilme hakkın yok, öyle şey mi olur." dedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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