Yılmaz Özdil'in kaçak villası için karar çıktı: 3 gün içinde yıkılacak

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in Bodrum Bitez'deki villasının ruhsata aykırı birçok bölümün bulunduğunun belirlenmesinin

ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Bakanlığa bağlı il müdürlüğü ekiplerinin tespitleri sonucu, Özdil'in villa için

yalan beyan vererek aldığı Yapı Kayıt Belgesi dün iptal edildi. Sabah'ın haberine göre, Bakanlık, Bodrum Belediyesi'ne yıkım emri

verdi.

Belediye üç gün içerisinde yıkımı gerçekleştirmek durumunda. Yapmazsa bakanlık belediye hakkında suç duyurusunda bulunacak; 3 hafta içinde de kaçak

kısımların yıkımını gerçekleştirecek.

İMAR BARIŞI SONRASI YAPTI

Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, dün villada inceleme yaptılar. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatı

doğrultusunda harekete geçen ekipler, Özdil'in imar barışı sonrasında kaçak yaptığı uydu fotoğraflarından belirlenen 45 metrekarelik

teras ve müştemilatı inceleyerek fotoğrafladılar. Ekiplerin tespitlerinin ardından Özdil'in villasındaki imara aykırı olarak yapıldığı

belirlenen alanlar için Bodrum Belediyesi'ne yıkım emri verildi.

YALAN BEYAN VERDİ

Bu arada, Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü "Kamu görevlilerine yalan beyanda bulunan" Yılmaz Özdil'in Eşi Hülya Özdil hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatı doğrultusunda Hülya Özdil üzerine kayıtlı villanın olduğu bölgede bulunan 4 villa ve bölgede imar barışı sonrasında yapılan çok sayıda villayla ilgili de inceleme başlatıldı. İnceleme kapsamında Hülya Özdil üzerine kayıtlı villanın bulunduğu 349 ada da bulunan 3,4,5 ve 6 nolu parsellerin durumu ayrıntılı olarak araştırılacak. Hülya Özdil adına kayıtlı villa, 4'üncü parselde yer alıyor.

142'DEN 310 M2'YE ÇIKARDI

Özdil'in ilk olarak 2017'de aldığı ve 'ticari alan' statüsünde olan yapıyı "Cins değişikliği" ile villaya çevirdiği ve daha sonra 142 metrekarelik villayı, bodrum kat, teras ilavesi gibi kaçak yapılarla 310 metrekareye çıkardığı uydu fotoğrafları ile tespit edilmişti.