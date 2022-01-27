Yıllara göre İstanbul, Ankara ve İzmir'in genel bütçeden aldığı paylar

Cumhurbaşkanı Erdoğan; İstanbul, Ankara ve İzmir'in bütçeden gereken payı alamadığı iddialarına rakamlarla cevap verdi. Erdoğan, "Milletim bunları bilsin" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bir süredir muhalefet tarafından İstanbul, Ankara ve İzmir'deki CHP'li büyükşehir belediyelerinin genel bütçeden istedikleri payları alamadığı ve engellendiği dile getiriliyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tartışmalara noktayı koydu.

"BİZ KİMSEYİ ENGELLEMİYORUZ"

İstanbul, Ankara ve İzmir'in son dönemde genel bütçeden ne kadar pay aldığını ortaya koyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz kimseyi engellemiyoruz, kendi beceriksizlikleri nedeniyle onlar belediyeyi borç batağı içine sokmuştur. Bunların, ülkenin geleceği için herhangi bir vizyonları hatta hedefleri yoktur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde;

"Burada doğru olmayan ifadeler var. Söylemek istemem ama bir yalan söz konusu. İBB kalkıp Cumhurbaşkanlığından veya Plan Bütçe Başkanlığından talepte bulunur, incelemeler yapılır ve gereken karar alınır. Bunların ödeme süreçleri de bellidir. Şehri yönetme kabiliyetleri olamayanlar engelleniyoruz diyor.

İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere muhalefet belediyelerine bütçeden ayrılan paylar 2019'dan bu yana iki kat artırılmıştır. AK Parti ve MHP belediyelerindeki artış aynı orandadır.

Mesele genel bütçeden alınan payın adaletsiz ve haksız dağıtımı değildir. Tam tersine bu konuda adil, hakkaniyetli ve hukuka uygun dağılım söz konusudur.

Ülkemizdeki tüm belediyeler kendi bütçelerini kendileri oluştururur. Nereye ne kadar harcayacaklarına karar verir. Ben de Belediye Başkanlığı yaptım. Böyle kar, tipi olacak Erdoğan evde yatacak. Yok öyle bir şey!

İş yapmak istiyorsanız kimse sizin önünüzü kesemez. İstanbul'da 2014-1019 döneminde 22 borçlanma dosyası gelmiş, CHP hayır oyu vermiştir. Bunların için tüm metro projeleri vardır. CHP yönetimi ise 50 borçlanma dosyası getirmiş, AK Parti grubu sadece birine hayır oyu vermiştir.

Burada mesele parti değil kanun, usul meselesidir. Ülkenin ve şehrin kaynaklarını doğru kullanma hassasiyeti meselesidiri. Biz kimseyi engellemiyoruz. Onlar beceriksizlikleri, kötü yönetimleri sebebiyle belediyeyi borç batağına sokmuştur."