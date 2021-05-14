Yılda sadece 15 gün görülen endemik dağ lalesi hayran bırakıyor

Türkiye’nin endemik bitki Türleri Listesi’nde yer alan Kızılcahamam dağ lalesi, görenleri hayran bırakıyor. Soğuksu Milli Parkı içerisinde sadece 15 gün boyunca görülebilen lale, gelincik çiçeğini andıran görüntüsüyle adeta görsel bir şölen sunuyor.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda Nisan ayında açan dağ lalesi bölgenin güzelliğine güzellik katıyor. Kızılcahamam'da eğimli dik andezit kayaçların olduğu yerlerde yetişen dağ lalesi Türkiye'nin endemik bitki Türleri Listesi'nde yer alıyor. Kendine has rengi ile hayranlık uyandıran dağ lalesi her yıl fotoğraf tutkunları tarafından da 15 günlük süre içerisinde kayıt altına alınıyor.

Başka iklim ve koşulda yetiştirilemeyen dağ lalesi, bilinçsiz kişiler tarafından koparılıp soğanları taşındığı için her yıl daha da az bir alanda yetişiyor. Doğanın lale bahçesi havadan havadan drone ile görüntülendi. Taşların arasındaki görüntüsüyle hayran bırakan laleler, mayıs ayının sonlarına doğru çiçeklerini dökmeye başlıyor.

Kızılcahamam dağ lalesinin Endemik bir bitki olduğunu belirten Kızılcahamam Belediyesi Jeopark Koordinasyon Merkezi Görevlisi Ali İhsan Kayabaşıoğlu, “Kızılcahamam dağ lalesi, Soğuksu Milli Parkı içinde yetişen ve senede sadece 15 gün görülebilen endemik bir bitki türdür. Endemik olmasının en önemli özelliği pembemsi ve bu coğrafyanın mineralli suyunu da alarak, sadece Nisan 15 ile Mayıs'ın il haftası aralarında görülmektedir. Andezit kayalar içerisinde yetişen, toprağa kökü bağlı olmadan yetişen pembemsi bir bitkidir dağ lalesi” diye konuştu.