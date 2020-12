Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yeni tedbirler gelecek mi?

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de toplandı. Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın açıklaması yaptı. Toplantıda artan vakalar sonrası herkesin merak ettiği "Yeni kısıtlamalar gelecek mi?'' sorusu yöneltildi. Koca, yeni tedbirlerle ilgili salgının seyrine işaret ederek var olan kısıtlamaların yer yer sonuç verdiğini söyledi.

Koca'nın merak edilen soruya verdiği yanıt şöyle: ''Geçen hafta başı başlayan tedbirlerle birlikte gelecek hafta sonuçları daha net göreceğimizi düşünüyoruz. Ortalama 2 haftalık zaman diliminde sonuçları görmek mümkün. Şu an görünen kısıtlamaların yer yer sonuç verdiğini görüyoruz. Eğer bu anlamda alınması gereken farklı bir tedbir olursa bunu da zaten öneri olarak almış oluruz. Şu an yeni bir kısıtlama için erken olduğunu, gelecek hafta bu konuyla ilgili, salgının seyrine göre gerektiğinde yeni öneriler olabilir. Şu an için uygulanan kısıtlamaların erken dönemde de olsa yer yer sonuç verdiğini rahatlıkla söyleyebilirim. İstanbul vaka sayısının azaldığını, hastanelerde yoğun bakım hasta yükümüzün halen devam ettiğini söylemiştim''

"YILBAŞI GECESİ ZATEN KISITLAMA VAR"

"Yılbaşıyla ilgili yılbaşı gecesi dahil olmak üzere kısıtlamaların içinde sayın Cumhurbaşkanımız açıklamıştı, yılbaşı gecesi de kısıtlamaya tabi. Gün sayısının artıp, artmama durumu. Bunu gelecek hafta sonuçları ve salgının seyri yeni bir tedbir, kısıtlamayı genişletebilir miyiz, yılbaşını içine katarak, gün sayısını 4 güne çıkarabilir miyiz, bunu gelecek haftaki sonuçlar belirtecektir, ama gecenin kısıtlama içerisinde olduğunu söylemek istiyorum."