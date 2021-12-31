Yılbaşına Özel Tarifler Yılbaşı Ev Menüsü Yılbaşı Konsepti 2022

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Tulum Peynirli Arpa Şehriye Pilavı Tarifi

Pirinç yerine şehriyeden yapılan bu pilav, Tavuk Hindi yemeklerinin yanına çok yakışıyor. Üstelik içindeki tulum peyniri de lezzetine lezzet katıyor. Pilavda peynir olur mu demeyin? Sonuçta şehriye aslında makarna ailesinden bir malzeme Hem leziz hem vakitten çalmayan tarifimize hadi başlayalım

Malzemeler;

1 Adet soğan

1 Kaşık Tereyağı

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 Su Bardağı Arpa şehriye

Yarım Çay Badağı kadar kurutulmuş dilimlenmiş domates

tuz

karabiber

pulbiber

1 tutam toz zerdeçal

2 su bardağı sıcak su

100 gram tulum peyniri

Üzeri için:

Taze kekik Hazırlanışı Yemeklik doğradığınız soğanı tereyağında pembeleşinceye kadar kavurarak şehriyelerini de ekleyip sotelemeye devam ediyoruz rengi kahverengi olana kadar kavurun. Dilimlenmiş kuru domatesi ilave edip tuz ve baharatlarla tatlandırın. Sıcak suyu ekleyip kapağı kapalı olarak pişirin. Arpa şehriyeler suyunu çekince üzerine tulum peynirini ilave edip karıştırın. Kapağı kapalı olarak 15 dakika dinlendirin. Taze kekikle süsleyerek sıcak servis yapın. Pembe Sultan Salatası Tarifi İçin Malzemeler Yarım Orta Boylarda mor lahana

1 limon Suyu

1 Tatlı Kaşığı Kaya Tuzu

3 diş sarımsak

1 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı mayonez

Tuz

Nane

Kornişon turşu HAZIRLANIŞI; Lahanalar incecik kesilir limon tuz ve zeytinyagı ile iyice ovulur ve yogurt mayonez ve sarimsak ile karışım elde edilir içersine lahanalar eklenerek karıştırılır ve süsleme için taze nane ve inve dilimli kornişon turşu kullanılır Afiyet Olsun Kıymalı Humus Tarifi İçin Malzemeler; Humusu için: 1,5 su bardağı haşlanmış nohut

5 yemek kaşığı tahin

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 adet limon

1 çay kaşığı kimyon

1,5 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

2 diş sarımsak

4 yemek kaşığı su

Üzerine Kıyma Harcı için:

250 gram dana kıyma

1 çay kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı toz biber

HAZIRLANIŞI ;

Haşlanmış nohutlar sarımsak ile blendırdan geçiriliriçersine diger kalan malzemelerde eklenilerek iyice çekilir kmuhhalebi kıvamı elde edilince tabaga yerleştirilir

Ardından kıyma tavaya alınır baharat ve salça ile sotelenir kıymada pişirildikten sonra humusun üzerine eklenir ve maydonoz ile süslenir Afiyet Olsun

Yıbaşı İçin ışıl Işıl Bir yaşpasta tarifi üsteli çok pratik...Tartta Pratik Yılbaşı pastası

Malzemeleri;

1 çay Bardağı Şeker

2 Yumurta

1 çay Bardağı ılık süt

1 Çay bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ

3 Yemek kaşığı kakao

1 Su bardağından 1 kaşık fazla un

1 tane Kabartma tozu

1 tane Vanilya

ÜZERİ iÇİN;

1 paket 2 poşet sade krem şanti

1 Paket bitter çikolatalı sos

YAPILIŞI;

İlk olarak kek yapımına başlayalı;

yumurta şekerle köpürünceye kadar çırpılır üzerine sıvı yağ ılık süt kakao eklenip çırpma işlemi sürdürülür,ardından un ve kabartma tozu da son olarak eklenerek son kez çırpılır kek harcı ardından tart kalıbı margarinle yağlanır ve karışım kalıba dökülür.Kekimiz 180 derecede pişirilir

Kek fırından çıkar ve ılımaya başlayınca 1 su bardağı çikolatalı süt ile veya süt şeker kakao karışımı ile ıslatılır

ardından tarifine göre krem şanti süt ile çırpılır çırpılan şanti kekin üzerine sürülür

toz halindeki çikolatalı sos 2 subardağı süt ilave edilerek pişirilir 5 dakika kaynatılıp tencere kapatılır sos soğumaya bırakılır soğuyan çikolatalı sosuda en son ister şekil verilerek veya sürülerek ince tabaka halinde dökülür üzerine bonibon hindistan cevizi ve birtakım pasta süsleri kullanılıp daha da güzelleştirebilirsinizde 1 saat buzdolabında dinlendirdiğimiz pasta artık hazır vaziyettedir..Afiyet olsun

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