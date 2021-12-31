YILBAŞI AĞACI NASIL SÜSLENİR? | 2022 Yılbaşı Ağacı Konsepti

2022 Yılbaşı Ağacı Konsepti Yılbaşı Ağacı Nasıl Süslenir Süsleme püf Noktaları Yılbaşı Süsleri

2022 Yılbaşı Ağacı Konsepti

2022 Yılbaşı Ağacı Konsepti Yılbaşı Ağacı Nasıl Süslenir Süsleme püf Noktaları Yılbaşı Süsleri

Yılbaşı ağacı süslemek bazıları için başlı başına bir hobi, bazı aileler için çocuklarla kaliteli vakit geçirmenin anahtarı, bazıları için de mecburiyet tadında. Öyle ya da böyle o malum zaman geldi Yılbaşı için geri sayım başladı , özellikle çocukları şimdiden yılbaşı heyecanı sarmaya başladı. Daha yılbaşı süsleri dolap diplerinden geri çıkarılacak,

*Ağacı süslemeden önce şöyle güzel bir kabartmak gerekir. Şöyle iki elle poh poh, poh poh dalları kabartın ki o yapay ağaç asacağınız süslerle beraber bir sanat eserine dönüşsün.

* Ağacın ışığı düzgün olursa bütün süsler dahada ihtişamlı güzel gözükür. Yılbaşı ağacına ışıkları dolarken işe en tepeden başlamak gerekir. Ağacın tepesinden aşağıya doğru ışıkla çevrelemek ve her 25-30 santimde bir ışığın kablosuna bir kavis vermek gereklidir

* Eğer doğru bir dizilim oluşturulursa alakasız renkler de kendi içinde bir ahenk oluşturabilir. Yılbaşı temasının en belirgin renkleri yeşil, kırmızı ve altın sarısıdır. Tabi kış atmosferine uygun bir yılbaşı ağacı boyaması istiyorsanız, kar spreyi kurtarıcı olacağı için rahatlıkla kullanılabilir

* Yılbaşı ağacının tepesine koyulan süs,oldukça dikkat çeken noktasıdır süslerin en görkemlisi ve en gösterişlisi olmalıdır. Melek ve yıldız gibi klişe süslerin yerini daha farklı şeyler ekleyebilirsiniz, hatta avize gibi süsler bile asabilirsiniz. Sadece aşırı ağır tepe süslerinden uzak durmanız gerekli, boynu bükük yılbaşı ağaçları neşeden çok hüzün verir.

Evinizin geri kalan yerlerine de küçük süslemeler yapabilirsiniz. Böylece yılbaşı ağacı da tek başına ortada kalmaz, diğer bitkilerinize de abartmadan bir kaçtane ufak süslerden faydalanabilirsiniz

yılbaşı ağacınızın dibine canlı renkte bir örtü atın da plastik ayaklıklar görünmesin…