0
0
0
0
0
0
0
0

YEŞİLHİSAR Türkiye Gündeminde! Bu ilçede aktif pozitif korona virüs vakası yok

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçe merkezinde aktif Covid-19 pozitif olan vaka bulunmazken, Yeşilhisar Kaymakamlığı da sosyal medya hesabından, "İlçemizde aktif pozitif vaka olmaması hep birlikte elde etmiş olduğumuz bir başarıdır" ifadesinde bulunarak, kısıtlama sonrasında sokağa çıkacak olanlara sosyal mesafe uyarısında bulundu.

YEŞİLHİSAR Türkiye Gündeminde! Bu ilçede aktif pozitif korona virüs vakası yok
05 Mayıs 2020 Salı 12:06

Kayseri'nin 16 ilçesinden biri olan ve Niğde kara yolu üzerinde bulunan Yeşilhisar ilçesinde, şu anda

aktif Covid-19 vakası bulunmuyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yüz binlerce insanın hayatını

kaybetmesine neden olan korona virüs salgınını engellemek için 16 bin 100 nüfuslu ilçede yetkililer

gerekli tedbirleri alırken halk da bu tedbirlere harfiyen uyuyor.

İlçede bulunan Cami Kebir Mahalle Muhtarı Bekir Akdağ halkın, yetkililerin aldığı tedbirlere uyduğunu ifade ederek; “Başta kaymakamımız olmak üzere belediye başkanımız,

emniyet teşkilatımız, 35 mahalle muhtarımız ilçemizde çok güzel çaba sarf ediyoruz. Vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Vatandaşlarımız da çoluğu, çocuğu, kadını, erkeği bütün

kurallara, yönetmeliklere uyuyor. Tedbirleri aldık. Devletimize, milletimize Allah zeval vermesin. Birlik ve beraberlik içerisinde tedbirleri elden bırakmayarak virüsün bir an

evvel ülkemizden gitmesini sağlayacağız inşallah” diye konuştu.

Bu ilçede aktif pozitif korona virüs vakası yok

Kuzey Mahalle Muhtarı Mehmet Can ise tüm mülki amirlere ve ilçe halkına teşekkürlerini ileterek; “Kaymakamımız başta olmak üzere mülki amirlerimiz ve muhtarların çok sıkı çalışmaları devam ediyor. Polis teşkilatına da çok teşekkür ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin, biran evvel hastalığı def edelim. Kaymakamımız başta olmak üzere belediye başkanımız virüsle mücadelede başarılı oldular” dedi.
Türkiye'de 11 Mart'ta görülen ilk vakadan bu yana Yeşilhisar ilçesinde 3 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve daha sonraki süreçte iyileşerek taburcu edildiği, ayrıca bu kişilerle temas halinde bulunan yaklaşık 25 kişinin de karantina sürecinin sona erdiği öğrenildi.

Yeşilhisar Kaymakamlığı ise sosyal medya hesabından, 3 günlük kısıtlamanın ardından yaptığı duyuruda, "İlçemizde aktif pozitif vaka olmaması hep birlikte elde etmiş olduğumuz bir başarıdır. Ancak çevre ilçelerimizde pozitif vakalara rastlanmakta, komşu olduğumuz illerin köylerinde karantina uygulamaları bulunmaktadır. Bu riskli bölgede hep birlikte bizlere düşen tedbiri elden bırakmamak ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaktır. Alışveriş için çıkma zaruriyeti varsa bunu mümkünse iftardan sonraya almak uygun olacaktır. Özellikle Pazartesi günleri gündüz vakitlerinde ilçe merkezimizde oluşan yoğunluğu engellemek için 4 Mayıs Pazartesi günü emniyet personeli tarafından denetimler yapılacak olup, sosyal mesafe kuralına uymayan iş yeri ve vatandaşlara idari yaptırım uygulanacaktır. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için alışverişlerini de hafta içine yaymalarını önemle rica ediyoruz" uyarısında bulundu.

Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için TIKLAYINIZ!!! 

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ 

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ  File:Facebook Logo Mini.svg - Wikimedia Commons

Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ 

Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel
İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber