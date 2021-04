Yeşilçam’ın Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu’nun son hali yok artık dedirtti

Mısır, geçen ay Süveyş Kanalı'nda karaya oturarak dünya ticaretine ağır darbe vuran The Ever Given isimli dev konteyner gemisinin yol açtığı zarar tazmin edilinceye dek alıkonulacağını duyurdu. Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, 6 gün boyunca deniz trafiğinin durmasına neden olan ve göller bölgesine çekilen geminin kanalı yaklaşık 1 milyar dolar zarara uğrattığını açıkladı.