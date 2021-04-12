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Yeşilçam’ın Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu’nun son hali yok artık dedirtti

Son hali yok artık dedirtti... Yeşilçam'a Ayşecik karakteriyle damga vuran Zeynep Değirmencioğlu son haliyle şaşırttı. Henüz 2 yaşındayken sinemaya adım atan Zeynep Değirmencioğlu 'Ayşecik' filmiyle Türk sinemasında çığır açtı. 20'li yaşlarına kadar çok sayıda filmde yer alan ve sonrasında sinemayı bırakan oyuncunun son halini görenler tanımakta zorlandı. İşte Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali...

Yeşilçam’ın Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu’nun son hali yok artık dedirtti
12 Nisan 2021 Pazartesi 00:17

Yeşilçam'ın çocuk yıldızlarından olan ve Ayşecik karakteriyle Türk sinemasında çığır açan Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle yok artık dedirtti. İşte bir zamanların sevilen çocuk oyuncularının şimdiki halleri...

Yeşilçam’ın Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu’nun son hali yok artık dedirtti

Yeşilçam’ın Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu’nun son hali yok artık dedirtti

Zeynep Değirmencioğlu - Ayşecik

Yeşilçam’ın Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu’nun son hali yok artık dedirtti

Senarist babası Hamdi Değirmencioğlu sayesinde henüz 2 yaşındayken Papatya adlı filmle sinemaya adım atan Zeynep Değirmencioğlu 20 yaşına gelinceye kadar da çok sayıda filmde rol aldı.

Yeşilçam’ın Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu’nun son hali yok artık dedirtti

Esas ününü 1960'da Ayşecik filmi ile yapan Değirmencioğlu, "Ayşecik" karakteriyle Türk sinemasında çığır açtı. Bundan sonra kendi adından çok 'Ayşecik'le anıldı. Filmleri yurt içinde olduğu kadar, özellikle komşu ülkelerde de aynı ilgiyi gördü.

Yeşilçam’ın Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu’nun son hali yok artık dedirtti

Yıllardır oyunculuk yapmayan Değirmencioğlu, dönemin Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticilerinden Serkan Acar ile evlendikten sonra 1974 yılında rol aldığı Macera Yolu filminin ardından sinemayı bıraktı.

Yeşilçam’ın Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu’nun son hali yok artık dedirtti

Bir daha sinema ya da televizyon dünyasında görülmeyen Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı.

Yeşilçam’ın Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu’nun son hali yok artık dedirtti

Yeşilçam’ın Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu’nun son hali yok artık dedirtti

Yeşilçam’ın Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu’nun son hali yok artık dedirtti

Yeşilçam’ın Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu’nun son hali yok artık dedirtti

Yeşilçam’ın Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu’nun son hali yok artık dedirtti

Yeşilçam’ın Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu’nun son hali yok artık dedirtti


Kaynak: Kamu Saati Özel
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