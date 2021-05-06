Yeşilçam'ın ok kirpikli güzeli, süper minili pozuyla mest etti

Sosyal medyada oldukça aktif olan Yeşilçam'ın efsane oyuncusu bir pozuna şu notu düştü. "Umarım bu sıkıcı kapanmalar işe yarar da insanlar güzel, sağlık dolu bir yaz geçirebilirler. Sağlık çalışanlarımız rahat bir nefes alabilirler. Ekonomik durumlar da yavaştan yoluna girer. Tabii en güzeli virüsün hepten yok olması. Biraz ütopik ama güzel bir sürpriz olurdu. Sağlıkla kalalım."