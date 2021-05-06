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Yeşilçam'ın ok kirpikli güzeli, süper minili pozuyla mest etti

Yeşilçam'ın tartışmasız en güzel kadınlarından biri olan Gülşen Bubikoğlu, 20'li yaş fotoğrafıyla hayranlarını mest etti. Efsane oyuncu fotoğraf tercihini süper minili elbisesiyle çekildiği pozundan yana yaptı.

Yeşilçam'ın ok kirpikli güzeli, süper minili pozuyla mest etti
06 Mayıs 2021 Perşembe 18:44
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Yeşilçam'ın ok kirpikli güzeli, süper minili pozuyla mest etti

Twitter'da başlayan ve sonrasında Instagram'da da paylaşılmaya başlayan '20'li yaşlar' akımı devam ediyor. Binlerce kişinin katıldığı akıma son olarak güzelliğiyle bir döneme damga vuran usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu da katıldı.

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Yeşilçam'ın ok kirpikli güzeli, süper minili pozuyla mest etti

Gülşen Bubikoğlu, hem 20'li yaş fotoğrafını hem de selfie'sini yorumlara kapalı bir şekilde sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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Yeşilçam'ın ok kirpikli güzeli, süper minili pozuyla mest etti

Akıma geç de olsa dahil olan Bubikoğlu süper minili 20'li yaş fotosunu da "20'li yaşlar mı" yorumuyla paylaştı. İlerleyen yaşına rağmen güzelliği ile adından söz ettiren Bubikoğlu'nun bu pozuna beğeni yağdı.
 

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Yeşilçam'ın ok kirpikli güzeli, süper minili pozuyla mest etti

Sosyal medyada oldukça aktif olan Yeşilçam'ın efsane oyuncusu bir pozuna şu notu düştü. "Umarım bu sıkıcı kapanmalar işe yarar da insanlar güzel, sağlık dolu bir yaz geçirebilirler. Sağlık çalışanlarımız rahat bir nefes alabilirler. Ekonomik durumlar da yavaştan yoluna girer. Tabii en güzeli virüsün hepten yok olması. Biraz ütopik ama güzel bir sürpriz olurdu. Sağlıkla kalalım."

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Yeşilçam'ın ok kirpikli güzeli, süper minili pozuyla mest etti

Karantina sürecinde sık sık "evde kal" mesajı veren Gülşen Bubikoğlu sosyal medya hesabından doğa fotoğrafları paylaşmayı da ihmal etmiyor.

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Yeşilçam'ın ok kirpikli güzeli, süper minili pozuyla mest etti

Yeşilçam'ın neredeyse sosyal medyada güzelliği ile en çok gündeme gelen oyuncusu Gülşen Bubikoğlu.

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Yeşilçam'ın ok kirpikli güzeli, süper minili pozuyla mest etti

8
Yeşilçam'ın ok kirpikli güzeli, süper minili pozuyla mest etti

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Yeşilçam'ın ok kirpikli güzeli, süper minili pozuyla mest etti

10
Yeşilçam'ın ok kirpikli güzeli, süper minili pozuyla mest etti

11
Yeşilçam'ın ok kirpikli güzeli, süper minili pozuyla mest etti

12
Yeşilçam'ın ok kirpikli güzeli, süper minili pozuyla mest etti

13
Yeşilçam'ın ok kirpikli güzeli, süper minili pozuyla mest etti

14
Yeşilçam'ın ok kirpikli güzeli, süper minili pozuyla mest etti


Kaynak: Kamu Saati Özel
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