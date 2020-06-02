Yerli otomobilde önemli gelişme! Belgeler Tamam Fabrika Üretime Geçiyor

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından çalışmaları planlandığı biçimde sürdürülen Türkiye'nin Otomobili yatırımı Bursa'nın Gemlik ilçesinde inşa edilecek olan fabrika inşaatının başlayabilmesi için gerekli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunu olumlu olarak aldı.
TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda, "Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi hakkında ÇED Yönetmeliği'nin 14. maddesi gereğince bakanlığımızca 'Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu' kararı verilmiştir." ifadesine yer verildi.
Yılda 175 bin adet üretim kapasitesi ile kurulacak olan fabrika ve müşterilere marka deneyiminin yaşatılacağı kullanıcı odaklı kampüs, toplam 22 milyar lira yatırım ile hayata geçirilecek.
Doğrudan 4 bin, dolaylı 20 bin kişiye istihdam sağlayacak olan fabrika, tamamlanıp üretime geçtiğinde Avrupa'nın ilk geleneksel olmayan (bünyesinde içten yanmalı araçlar üretmeyen) elektrikli araç üreticisi olacak.
Doğuştan yüzde 100 elektrikli C segmentinde bir SUV'la başlayacak olan fabrikadaki üretim, takip eden yıllarda tamamı doğuştan yüzde 100 elektrikli C Sedan, C Hatchback, B SUV ve C MPV modelleri ile devam edecek.
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