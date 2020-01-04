CHP Lideri, yerli otomobil projesine karşı çıkmanın doğru olmadığını söyledi, Kılıçdaroğlu yerli otomobile binmek istiyor, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerli otomobille deneme turu atmak istediğini söyledi.
Yerli otomobil Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu | Cevap Chp'lilerde Şok Etkisi Yarattı
CHP Lideri, yerli otomobil projesine karşı çıkmanın doğru olmadığını söyledi, Kılıçdaroğlu yerli otomobile binmek istiyor, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerli otomobille deneme turu atmak istediğini söyledi.
Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, yerli otomobil konusunda büyük bir adım atarak ilk prototiblerinin tanıtımını yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta tanıttığı, Tüm dünya tarafından hayranlıkla karşılanan yerli otomobiller, bazı CHP'liler tarafından beğenilmedi.
Öyle ki; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta tanıttığı yerli otomobil tanıtım törenine katılan CHP PM üyesi, yaptığı paylaşım nedeniyle partililerin hedefi haline geldi.
Yerli otomobil projesiyle ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne diyeceği oldukça merak ediliyordu.
KARŞI ÇIKMAK DOĞRU DEĞİL
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan chp genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerli otomobile ilişkin yaptığı ilk değerlendirmede "Yerli araba yapmaya karşı çıkmak, Türkiye'nin çıkarları açısından doğru değil" dedi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerli otomobille deneme turu atmak istediğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta tanıttığı yerli otomobil CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da heyecanlandırdı.
Bugün gazetecilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, yerli otomobille ilgili sorulara cevap verdi.
"BİNMEK İSTER MİSİNİZ"
Yerli otomobil projesini desteklediğini belirten CHP Genel Başkanı; "Yerli otomobili siz de kullanmak ister misiniz?" sorusuna da cevap verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; "Getirirlerse deneme turu yapabiliriz. Sipariş vermedim. Seri üretim yapılmadan bunları söylemek doğru değil. " dedi.
Kamu saati sayfamızı sosyal medya üzerinden takip ederek güncel iş ilanları memur ve işçi alım haberlerine herkesten önce ulaşarak bir adım öne geçebilirsiniz.
Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
İlgili Galeriler