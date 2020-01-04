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Yerli otomobil Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu | Cevap Chp'lilerde Şok Etkisi Yarattı

CHP Lideri, yerli otomobil projesine karşı çıkmanın doğru olmadığını söyledi, Kılıçdaroğlu yerli otomobile binmek istiyor, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerli otomobille deneme turu atmak istediğini söyledi.

Yerli otomobil Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu | Cevap Chp'lilerde Şok Etkisi Yarattı
04 Ocak 2020 Cumartesi 00:56

Yerli otomobil Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu | Cevap Chp'lilerde Şok Etkisi Yarattı

CHP Lideri, yerli otomobil projesine karşı çıkmanın doğru olmadığını söyledi, Kılıçdaroğlu yerli otomobile binmek istiyor, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerli otomobille deneme turu atmak istediğini söyledi.

Yerli otomobil Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, yerli otomobil konusunda büyük bir adım atarak ilk prototiblerinin tanıtımını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta tanıttığı, Tüm dünya tarafından hayranlıkla karşılanan yerli otomobiller, bazı CHP'liler tarafından beğenilmedi.

Öyle ki; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta tanıttığı yerli otomobil tanıtım törenine katılan CHP PM üyesi, yaptığı paylaşım nedeniyle partililerin hedefi haline geldi.

Yerli otomobil projesiyle ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne diyeceği oldukça merak ediliyordu.

KARŞI ÇIKMAK DOĞRU DEĞİL

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan chp genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerli otomobile ilişkin yaptığı ilk değerlendirmede "Yerli araba yapmaya karşı çıkmak, Türkiye'nin çıkarları açısından doğru değil" dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerli otomobille deneme turu atmak istediğini söyledi.
Kılıçdaroğlu yerli otomobile binmek istiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta tanıttığı yerli otomobil CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da heyecanlandırdı.

Bugün gazetecilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, yerli otomobille ilgili sorulara cevap verdi.

"BİNMEK İSTER MİSİNİZ"

Yerli otomobil projesini desteklediğini belirten CHP Genel Başkanı; "Yerli otomobili siz de kullanmak ister misiniz?" sorusuna da cevap verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; "Getirirlerse deneme turu yapabiliriz. Sipariş vermedim. Seri üretim yapılmadan bunları söylemek doğru değil. " dedi.

Kılıçdaroğlu yerli otomobile binmek istiyor

Kılıçdaroğlu yerli otomobile binmek istiyor

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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