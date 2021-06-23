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Yerli aşının ismi 'TURKOVAC' olarak belirlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli aşının adının TURKOVAC olduğunu duyurdu.

Yerli aşının ismi 'TURKOVAC' olarak belirlendi
23 Haziran 2021 Çarşamba 00:05

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli koronavirüs aşısının Faz-3 çalışmasına çevrim içi bağlantıyla katıldı.

Çalışmalar kapsamında Ankara Şehir Hastanesi'nde gönüllülerle yürütülen aşılama programında aşıya yönelik açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli aşının ismini de duyurdu.

YERLİ AŞININ ADI 'TURKOVAC' OLARAK AÇIKLANDI

Katıldığı programda aşının adının 'TURKOVAC' olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aşı halihazırda en ileri düzeye ulaşmış çalışmadır. Bilim insanlarımıza ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Diğer çalışmaların da en kısa sürede neticelenmesini diliyorum." dedi.

"18 YAŞ ÜZERİ NÜFUSUN TAMAMI KAPSAMA ALINACAK"

Aşılama sırasıyla ilgili de bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üçüncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen bu aşımızla birlikte Türkiye artık bu hususta yeni bir dönemin kapılarını aralamaktadır. Birkaç hafta içerisinde ülkemizdeki 18 yaş üzeri nüfusun tamamını aşılama kapsamına almış olacağız." ifadelerini kullandı.

"KISITLAMALARI DA BİRER BİRER KALDIRIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye, Çin ve Almanya başta olmak üzere somut neticeye ulaşan tüm aşıların tedariki ve uygulamasında oldukça ileri bir düzeydedir.

Salgınla mücadelede ve aşılamada mesafe kat ettikçe kısıtlamaları da birer birer kaldırıyor veya azaltıyoruz.

Yerli aşının ismi TURKOVAC olarak belirlendi #2

"KENDİ AŞIMIZDA SON DÖNEMECE GİRDİK"

Haziran ayı başıyla birlikte pek çok alanda milletimize rahat nefes aldıracak açılımları zaten başlatmıştık. Dün de temmuz ayıyla birlikte sokağa çıkma kısıtlamaları başta olmak üzere pek çok konuya ilişkin mücadelelerimizi ve müjdelerimizi milletimizle paylaştık.

Bu salgının ne kadar süreceği belirsizdir. Ülkemizi salgın cenderesinden bir an önce kurtarmak, milletimizin sağlığını güvence altına almak için kendi aşımıza sahip olmamız kritik öneme sahiptir. Artık kendi aşımıza sahip olma konusunda son dönemece girmiş bulunuyoruz."

Yerli aşının ismi TURKOVAC olarak belirlendi #3

Yerli aşının ismi TURKOVAC olarak belirlendi #4


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #türk aşısı #korona aşısı4 #YERLİ AŞI
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