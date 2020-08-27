0
0
0
0
0
0
0
0

Yerde bulduğu maskeyi takan yaşlı adam izleyenleri şaşırttı

Kahramanmaraş'ta, yaşlı bir adamın yerde bulduğu maskeyi alıp takarak yoluna devam ettiği anlar sosyal medyada oldukça dikkat çekti.

Yerde bulduğu maskeyi takan yaşlı adam izleyenleri şaşırttı
27 Ağustos 2020 Perşembe 12:54

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında bazı vatandaşlar maske kullanarak önlem almaya çalışırken, bazıları ise kullandıkları maskeleri sokak ortalarına atıyor.

Yerlerde bulunan kullanılmış maskeler de toplum için tehlike yaratıyor.

Maske kullanımı ile ilgili sürekli açıklamalar yapılırken Kahramanmaraş’ta ortaya çıkan görüntüler ise pes dedirtti.

YERDEKİ MASKEYİ TAKTI

Çarşıda yürüyen maskesiz yaşlı bir adam, yere atılmış maskeyi takıp, hiçbir şey yokmuş gibi yoluna devam etti.

Yaşlı adamın bu hareketi büyük şaşkınlıkla karşılanırken, sosyal medya kullanıcıları tarafından 'ceza yememek için alıp, taktı' yorumları yapıldı.

Kahramanmaraşlı amcanın hasta olduğu ve yaptıklarının farkında olmadığı iddia edildi.

 

Yerde bulduğu maskeyi takan yaşlı adam kamerada #1

Yerde bulduğu maskeyi takan yaşlı adam kamerada #2

Yerde bulduğu maskeyi takan yaşlı adam kamerada #3


Kaynak: Kamu Saati Özel
İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber