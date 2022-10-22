Yer yerinden oynadı! Icardi'nin eşi Wanda Nara, ünlü rapçiyle çırılçıplak yatağa girdi

Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin eşi Wanda Nara, ünlü rapçi L-Gante'nin klibinde oynadı. Kısa süre önce yeni bir ilişkiye başladıkları iddia edilen ikili klipte yatakta görüntülenirken oldukça samimi anlar yaşamaları sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Son olarak Galatasaraylı futbolcu Icardi'den ayrılma kararı aldığını açıklayan Wanda Nara, ünlü rapçi L-Gante ile çok konuşulacak bir klip çekti.

YATAK SAHNELERİ BÜYÜK SES GETİRDİ

Wanda Nara, ünlü rapçi L-Gante'nin klibinde oynadı. Geçtiğimiz günlerde yeni bir ilişkiye başladıkları iddia edilen ikilinin klipte yatak sahneleri büyük ses getirdi. Sosyal medyada da büyük ilgi gören "El Ultimo Romantico" isimli şarkının klibi kısa sürede gündeme oturdu.

"ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ANLAYIŞ RİCA EDİYORUM"

Wanda Nara, Icardi ile ilgili yaptığı ayrılık açıklamasında, "Bu anı yaşamak benim için acı verici. Ancak yaşananlar ve medya spekülasyonları göze alındığında bunun benden duyulmasını tercih ederim. Bu ayrılık hakkında herhangi bir ayrıntı vermeyeceğim. Lütfen, sadece benim için değil çocuklarımız için de anlayış rica ediyorum" demişti.