Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin, İstifası Kabul Edilmedi Göreve Devam Yetkisi Fatih Erbakan'dan geldi

Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin'in İstifası Kabul Edilmedi Kayseri'de çok Sevilen ve Yeniden Refah Partisine Sempati oluşturmaya devam eden Önder Narin'in Göreve Devam Yetkisi Fatih Erbakan'dan geldi. Yeniden Refah Partisine Kayseri'de yoğun ilgi devam ediyor. Ak parti'nin Kayseri'deki en büyğk Alternatifi haline gelen Yeniden Refah Partsinin gelecek seçimlerde Kayseride kazanması bekleniyor..

Yeniden Refah Partisi Kayseri İl BBaşkanlığı sosyal medya hesabından yapılan Açıklamada şu ifadelere yer verildi

Genel Başkanımız Dr. Fatih ERBAKAN'ın tensipleriyle, daha önce İl Başkanlığından istifasını açıklayan Önder Narin başkanımı Görevine devam edecektir. denildi.

10 Ocak'ta Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Narin, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, 2 yıldır il başkanı olarak görev yaptığını söylemiş. Narin, "2 yıldır gece gündüz demeden hakkıyla yaptığım İl Başkanlığı görevimden bugün itibariyle kendi isteğimle ayrılıyorum. Bu bir bayrak yarışıdır. Benden sonra gelecek arkadaşımıza başarılar diliyorum. Şu an da sadece İl Başkanlığı görevinden ayrılıyorum. Parti üyeliğimden henüz ayrılmıyorum. Görevde bulunduğu süre içinde Kayseri halkı Yeniden Refah Partisini çok sevdi. Bizlerde Kayseri halkını çok seviyoruz. Şu an için herhangi bir partiye geçmem söz konusu değil. Siyaseti bırakmıyorum. Tekrar milletimizin yanında olmaya devam edeceğim. Bizler bu şehre hizmet etmeye gönüllü neferleriz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra söylediğim her sözün arkasındayım" demişti.