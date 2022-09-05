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Yeniden Refah Partisi kararını verdi! Seçimlerde kendi Cumhurbaşkanı adaylarını çıkaracaklar

2023 seçimlerinde nasıl bir politika izleyeceği merak edilen partiler arasında yer alan Yeniden Refah Partisi, kararını verdi. YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçimlere kendi Cumhurbaşkanı adaylarıyla gireceklerini ifade etti. Erbakan, "Biz hazırlıklarımızı, çalışmalarımızı kendi başımıza, kendi ismimizle, kendi logomuzla seçime girmek üzere sürdürüyoruz. Bu durumda kendi Cumhurbaşkanı adayımızı da parti olarak kendimiz çıkartacağız" diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi kararını verdi! Seçimlerde kendi Cumhurbaşkanı adaylarını çıkaracaklar
Kamusaati
Kamusaati
05 Eylül 2022 Pazartesi 23:45

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gaziantep'teki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Programda, açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2023 seçimlerine parti olarak kendi logoları ve adayları ile gireceklerini açıkladı. Fatih Erbakan, 6'lı masa etrafında birleşen muhalefeti de eleştirerek yapılan 36 toplantıya rağmen hala bir adayın belirlenemediğini ifade etti.

Türkiye'de muhalefetin doğru yapılmadığını ve 6 partinin bir araya gelerek yaptığı 36 toplantıya rağmen hala bir aday belirleyemediğini söyleyen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "6'lı masa altın gününe dönmüş durumda. Bu 6 'benzemez' bugüne kadar 30'u baş başa, 6'sı da 6'lı masa etrafında olmak üzere toplam 36 kez bir araya gelmiş. Bu 36 toplantının sonunda ortada bir Cumhurbaşkanı adayı yok, ekonomik krizin nasıl çözüleceğine dair bir öneri yok. Bir acil eylem planı ve kaynak paketi yok. Biz Yeniden Refah Parti olarak öncelikle milli kaynak paketleri kitabımızı ortaya koyduk. Borçsuz, zamsız milli kaynak bularak milletin refah seviyesini arttıracağız. 6'lı masada bunların hiçbiri yok. Sadece güçlendirilmiş parlamenter sistem deyip duruyorlar. Toplan, toplan, toplan sonra fotoğraf çektir dağıl. Bir de bu 6'lı masadan fayda gelmez. Neden fayda gelmez, çünkü bu masadaki iki partinin lideri 15 sene en kritik bakanlıklarda görev yaptı. Bir şeyler yapacaksanız o zaman yapsaydınız. Masa iki tane de etkisiz eleman var. Bir diğer masa unsuru da CHP'dir. Onların da zaten zihniyeti diyor. Ne kadar makyaj yaparsa yapsın genetik özellikleri değişmiyor. Daha geçen gün Kur'an öğrenen çocuklara orta çağ zihniyeti diyor" dedi.

Erbakan, 6'lı masada birleşen partileri 'benzemezler' diye nitelendirerek,"Bu masada birbirine benzemez 6 parti var. Daha geçen 6'lı masadaki bir partinin milletvekili HDP'ye bakanlık verebiliriz derken, masadaki bir diğer partinin milletvekili ise böyle bir şeyin asla mümkün olamayacağını ve terör örgütünün gölgesinin bile düştüğü yerde olmayız diyor. Dolayısıyla bu 'benzemezler' bir sinerji oluşturmuyor. ve tam aksine bu birliktelikten fayda gelmiyor. Yani bütün ortaklar bundan zarar görüyor" ifadelerini kullandı.

2023 seçimlerine parti olarak kendi logoları ve adayları ile gireceklerini açıklayan ve şuan bunda bir değişiklik olmadığını ifade eden Erbakan, "Birbirine yakın partiler bir araya gelirse daha etkili bir ittifak olur. Mesela sağ partiler bir araya gelirse uyum daha iyi olur ve bir sinerji doğabilir. Mesela 1991'deki Refah Partisi, MÇP ve İDP'nin seçim ittifakı buna örnektir. Yüzde 13 oyları olan bu üç parti ittifakla oylarını yüzde 17'yi geçmişti. Böyle bir ittifak olursa düşünebiliriz ve içerisinde yer alabiliriz. Biz hazırlıklarımızı, çalışmalarımızı kendi başımıza, kendi ismimizle, kendi logomuzla seçime girmek üzere sürdürüyoruz. Bu durumda kendi Cumhurbaşkanı adayımızı da parti olarak kendimiz çıkartacağız" diye konuştu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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