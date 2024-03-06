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Yeniden Refah Partisi Düzce adayı Davut Güloğlu, seçim çalışması sırasında vatandaşla tartıştı

Yeniden Refah Partisi Düzce adayı Davut Güloğlu, seçim çalışması sırasında vatandaşla tartıştı

Yeniden Refah Partisi Düzce adayı Davut Güloğlu, seçim çalışması sırasında vatandaşla tartıştı
Admin
Admin
06 Mart 2024 Çarşamba 09:49

Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan adayı Davut Güloğlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında gittiği bir kahvehanede bir vatandaş ile tartıştı. Elindeki mikrofonu fırlatıp vatandaşın üzerine yürüyen Güloğlu'nu, araya giren vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Düzce Belediye Başkan adayı türkücü Davut Güloğluseçim çalışması kapsamında kahvehanede bir araya geldiği vatandaşlardan biriyle tartışıp, elindeki mikrofonu fırlatarak vatandaşın üzerine yürüdü. Tartışma kahvehanede bulunanların araya girmesiyle sonlandırıldı.

MİKROFONU FIRLATIP VATANDAŞIN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Bunun üzerine kahvehanede bulunan mahalle sakinlerinden biri Davut Güloğlu'na "Kim o gazeteciler, açıkla da bilelim." dedi. Davut Güloğlu ise "Seni buraya tuttular da mı gönderdiler?" dedi. Vatandaş da "Beni satın alacak para yok." diye cevap verdi. Güloğlu elindeki mikrofonu fırlatıp vatandaşın üzerine yürüyünce kahvehanede bulunanlar araya girerek tarafları sakinleştirdi.

"GAZETECİLER BİZİ TEHDİT EDİYOR"

YRP Düzce Belediye başkan adayı Davut Güloğlu, seçim çalışması kapsamında Çay Mahallesi'nde bir kahvehaneye giderek vatandaşlara hitap etti. Burada, Düzce'deki yerel gazeteciler tarafından tehdit edildiğini öne süren Güloğlu, "Siz farkında değilsiniz. Düzce'de büyük baskı var. Siz bunu yaşamıyorsunuz. Evime 20 polis geldi. 'Yanlış oldu' deyip geri gittiler. Emniyet Müdürümüz ile görüştük. Özür dilediler. Resimler asıyoruz, söküyorlar. Gazeteciler bizi tehdit ediyor. 'Para vermezsen seni alaşağı etmezsek görürsün' diyorlar. Her gittiğim yerde söylüyorum. Tümü beni tehdit ediyor." dedi.

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