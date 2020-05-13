Yeni Zamlara Hazırlıklı Olun! Çok sayıda ürüne ilave gümrük vergisi getirildi

2020 yeni zamlar var mı? ne zman zam gelecek? Altın, mücevher, buzdolabı, çamaşır makinesi, klima dahil birçok ürüne ek gümrük vergisi geldi. Ek gümrük vergisi 30 Eylül'e kadar yüzde 30, sonrasında ise yüzde 25 oranında olacak.

Çok sayıda ürüne yüzde 30'a kadar ilave gümrük vergisi getirildi. Vergi duyurusunda, “Dünya genelinde yaşanılan koronavirüs hastalığı tüm ülkelerin ekonomilerini ve dış ticaretlerini olumsuz şekilde etkilemektedir.” denildi. Yerli sanayinin, artan ithalat baskısına karşı korunması amacıyla getirilen ek gümrük vergisi; 30 Eylül'e kadar yüzde 30, sonrasında ise yüzde 25 oranında olacak. VERGİ GETİRİLEN ÜRÜNLER İşte ek vergi getirilen ürünler; “Altından ve kıymetli taşlardan mücevherat, buzdolabı ve derin dondurucular, bulaşık makineleri, çamaşır makineleri, split klimalar, ocak ve yemek pişirme cihazları, su filtreleri, turbo kompresörler, motor parçaları, golf arabası, mensucat açma sarma makineleri, çeşitli el ve ziraat aletler, metalden eşyalar, alçıdan inşaat malzemeleri, ahşap kapı ve pencereler, prefabrik yapılar, demir-çelikten teller, halatlar, kablolar, zincirler, bakırdan teller, kablolar ve halatlar, yer kaplama ve döşemeleri, yapışkan bantlar, kauçuk levhalar, zaman kontrol cihazları, müzik aletleri, oyun aletleri, kayaklar ve spor malzemeleri, kilitler, menteşeler, makaslar, fırçalar, fermuarlar, çakmaklar, hijyenik ürünler, tripodlar.” TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye Gruba Katıl KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN TIKLAYINIZ!!! Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz. Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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