Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi İşte 2021 yılının ilk bebekleri

2021 yılının ilk bebeği kız mı ? 2021 yılının ilk bebeği erkek mi oldu? 2021 yılının ilk bebekleri nerede doğdu? 2021 yılının ilk bebeğinin ismi ne oldu ? işte 2021 yılının ilk 7 bebeği

Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

1/7 Van'da 2021 yılının ilk bebeği ‘Civan Ali' oldu.

2/7 Nazlı Sönmez İnci saat 00.01'de sezaryen doğumla bir erkek bebek dünyaya getirdi. İkinci bebeklerine ‘Civan Ali' ismini veren baba Saim İzci, “Çok mutluyuz. Her doğan çocuk, inşallah güzellikler içerisinde yaşasın, güzelliklerde bulunsun diye umut ediyoruz. Adını kültürleri yansıtsın diye adını Civan Ali koydum. Sıkıntılı bir yıl geçirdik. İnşallah 2021 yılı, bütün çocuklara ve bütün insanlık alemine hayırlar getirir. Herkesin rahat, huzurlu ve mutlu yaşadığı bir yıl olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

3/7 Nevşehir'de yeni yılın ilk bebeği 00.03'de dünyaya gelen Kayra bebek oldu. 2021 yılının ilk bebeğine sahip olan Melike-Yasin Alevli çiftinin mutlulukları ise görülmeye değerdi.

4/7 Kayra bebeği dünyaya getiren Op. Dr. Ramazan Güngör, “ Yeni yılın ilk bebeği Kayra bebek saat 00.03 geçe dünyaya geldi. Şükür bebekte iyi anne de iyi. Ameliyatımız gayet güzel geçti. İnşallah ailesine, vatan, millete hayırlı bir evlat olur. Kayra bebek 3 buçuk kilogram ağırlığında ve 51 cm olarak dünyaya geldi” dedi.

5/7 Anne Melike Alevli ise açıklamasında, “Bu özel ve güzel günde çok mutluyum. Oğlumu kucağıma aldı. Yeni yılın ilk günü oğlumun dünyaya gelmesi çok özel bir duygu oldu bizim için, çok mutluyuz” diye konuştu. Baba Yasin Alevli'de yeni yılın en güzel hediyesi bizim olduğu için çok mutluyuz dedi.

6/7 Kırıkkale'de 2021 yılının ilk bebeği dünyaya geldi.

7/7 Yüksek İhtisas Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği`nde normal doğumla saat 4 kilo 250 gram dünyaya gelen bebeğe `Alperen` ismi verildi. Fatma Öcal, 5`inci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yeni yılın ilk bebeği Alperen`i ziyaret etti. Sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yıl dileyerek altın taktı.