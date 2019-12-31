Yeni Yıl Mesajları | 2020 Yılı Mesajları

Hoşgeldin 2020 Yılı Mesajları, Sevgiliye Yeni Yıl Mesajları, Etkileyici Yeni Yıl Mesajları, Komik Yeni Yıl Mesajları, Eğlenceli Yeni Yıl Mesajları, Yılbaşı, sadece takvimdeki rakamın bir artması değil, aynı zamanda ailenizle ve sevdiklerinize mutluluğu doyasıya paylaşabileceğiniz bir gün anlamına gelmektedir. Peki ya onlardan uzaktaysak? İşte o zaman da uzakları yakın eden telefon görüşmeleri, videolu aramalar ve sevgi dolu mesajlar yardımımıza koşup özlemimizi dindirmemize yardımcı olur.

2019'un son saatlerinde geri sayım devam ederken, yeni yıl mesajlarına yönelik araştırmalar hız kazandı. Sağlık, mutluluk, başarı dolu yeni yıl mesajları ile sizler de sevdiklerinizin 2020 yılını tebrik edebilir, onlara en güzel duygularınızı iletebilirsiniz. İşte, yeni yıla özel bol seçenekli 2020 yeni yıl kutlama mesajlarını sizler için derledik...

EN ANLAMLI YENİYIL KUTLAMA MESAJLARI / YILBAŞI MESAJLARI



Yeni yılın umutların çoğaldığı, iyilik ve merhametin dünyaya egemen olduğu bir yıl olmasını diliyorum.



2020 yılının sevginin, saygının, barışın ve kardeşliğin egemen olduğu, acıların ve hüzünlerin değil, güzelliklerin paylaşıldığı bir yıl olmasını diliyorum.



Yeni yılın hepimize sağlık, huzur ve başarı getirmesini temenni eder, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlarım.



Yeni yıl hepimize ve tüm dünyaya sağlık, huzur ve mutluluk getirsin. Yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlarım.



Tüm sessizlikleri gülüşlerinin dolduracağı bir 365 gün dilerim. Yeni yıl uğuruyla gelsin.



Ay, güneş ve yıldızlar gibi, hayalleriniz her zaman parıldamaya devam etsin. Yeni yılınız kutlu olsun!



Geleceği oluşturacak her yeni günün bir öncekinden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!

Yılbaşı, sadece takvimdeki rakamın bir artması değil, aynı zamanda ailenizle ve sevdiklerinize mutluluğu doyasıya paylaşabileceğiniz bir gün anlamına gelmektedir. Peki ya onlardan uzaktaysak? İşte o zaman da uzakları yakın eden telefon görüşmeleri, videolu aramalar ve sevgi dolu mesajlar yardımımıza koşup özlemimizi dindirmemize yardımcı olur.

2020 YILBAŞI MESAJLARI

Acısıyla, tatlısıyla, іyіsіyle kötüsüyle bіr yıl daha geçti. Hoş geldin yenі yıl. Mutlu yıllar dostum!



Yeni yıl, hayat yolculuğunda sana; yeni umutlar, yeni beklentiler, yeni sevinçler ve yeni başarılar getirsin. Yeni yılınız kutlu olsun!



Yeni yılda umutların gerçek, gerçek mutlulukların sonsuz olsun! İyі Yıllar…



Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.



Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmasın, tükenmesin diye. Yeni yılda hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğiyle.. İyi yıllar!



Her şeyin yok olduğunu düşündüğünüz anda, gelecek hâlâ yerindedir. Bu yılda en taze umutları kuşanmasnı ve hayallerini yaklaşmanı diliyorum. Mutlu seneler.



Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını… Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç… Yeni yılınız kutlu olsun…

Bir de bu görüşmeleri güzel sözlerle süsler ve sevdiklerinizin yeni yılda hayatınızın önemli bir parçası olduğunu hissettirirseniz, o zaman görüşmeleriniz daha anlamlı bir hale gelir. Fakat duygularımı ifade etmek için doğru kelimeleri bulmakta zorlanıyorum diyorsanız, sizin için derlediğimiz yılbaşı mesajlarından ve yılbaşı tebriklerinden ilham alabilirsiniz. Sevdikleriniz için en güzel yeni yıl mesajlarını sizler için derledik.

Bu yıl senin yılın olacak, buna inanıyorum. Başta sağlık, mutluluk ve huzur, nice başarılar hep seninle olsun. Yeni yılın kutlu olsun!

Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle. İyi Yıllar..

Geleceğinizi oluşturacak her yeni gün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi mutlu edecek şekilde olsun! İyi Seneler!

Nerede yaşam varsa, orada umut da vardır. Yeni yılda tüm umutlar ve başarılar seninle olsun. Mutlu yıllar...

Yeni yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hıç bir şeyin seni üzmemesini diler ve yeni yılını candan kutlarım.

Yeni yılın sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Neşe dolu yıllar!

Kapının aşk ile çalacağı, mutluluğa doyamayacağın, sürprizlerle dolu şahane bir yıl diliyorum sana. Yeni yılın kutlu olsun.

Dostluğumuza bir yıl daha eklemenin sevincini yaşıyorum. Yeni yıldan dileğim ise; birlikte nice yıllara, sağlıkla ve mutlulukla... İyi ki varsın!

Yeni yılınızı kutlar; sağlıklı, mutlu ve başarılı nice yıllar dilerim. Kucak dolusu sevgiler...

Geleceği oluşturacak her yeni günün bir öncekinden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!

Yeni yıla nasıl girersen öyle geçermiş diyorlar. Ben de yeni yıla seni gülümseterek başlamak istedim. :) Yüzünden gülücükler hiç eksik olmasın.

Eğlenceli Yeni Yıl Mesajları

Yeni yılın ilk günü umarım en mutlu günün olur. Çünkü önümüzdeki 364 gün boyunca varlığınızı tamamen göz ardı etmeyi düşünüyorum. İyi yıllar!

Seni yeni yıl partisi için bir servet harcamaktan kurtardım. Hemen mail’lerine bak ve online yapacağımız partinin hazırlıklarına hemen başla. Mutlu yıllar!

Yılbaşından beş dakika önce bir pizza sipariş edeceğim ve geldiklerinde bu siparişi bir yıl önce verdiğimi söyleyeceğim. Mutlu yıllar!

Acı ve gözyaşının daha güçlü olmamanıza yardımcı olduğunu söylüyorlar, bu yüzden ben de sana bu sene daha fazla gözyaşı ve acı diliyorum. Böylece geçen yıldan daha güçlü olabilirsin. Mutlu Yıllar!

Artık sana daha fazla başarı dilemek istemiyorum. Zaten birçok şeyi başardın. Bu yıl benim olmalı. Bana mutlu yıllar dile!

Komik Yeni Yıl Mesajları

Telefon hatları sıkışmadan ve internete çökmeden önce sana mutlu yıllar dilemek istedim. Yeni yılın kutlu olsun!

Bu sene erken kalkmaya, diyet yapmaya ve tüm gün internette gezinmemeye söz veriyorum. Umarım geçtiğimiz beş senede tutamadığım bu sözlerin hepsini bu sene tutarım.

Bu yıl, hafta içi bile güzellik uykunuz için daha fazla zaman ayırın. Mutlu yıllar!

Bu sene akıllı telefonunu sadece Instagram için değil, gerçekten işe yarayacak bir şeyler için kullanman dileğiyle…

Saat on ikiye geldiğinde, sayısız Facebook arkadaşınızla birlikte mutlu yıllar dilerim.

Etkileyici Yeni Yıl Mesajları

Gökkuşağı gibi rengarenk, güneş gibi parlak ve güller gibi mis kokulu mutlu bir yeni yıl dileğiyle…

Geçmişi unutup yeni bir başlangıcı kutlamanın zamanı geldi. Mutlu yıllar!

Yeni bir yıl, yeni başlangıçlar yapma ve eski pişmanlıkları unutmak için bir şanstır. Mutlu yıllar!

Yeni yıl, hayat yolculuğunda sana; yeni umutlar, yeni beklentiler, yeni sevinçler ve yeni başarılar getirsin. Yeni yılınız kutlu olsun!

Ay, güneş ve yıldızlar gibi, hayalleriniz her zaman parıldamaya devam etsin. Yeni yılınız kutlu olsun!

Sevgiliye Yeni Yıl Mesajları

Gözlerime baktığın her an eriyorum. Lütfen bunu yeni yılda daha sık yap. Mutlu yıllar aşkım!

Aşkım, senin varlığına alıştım ve buna seneye de ihtiyacım var. Mutlu yıllar!

Aşkın büyülü ve beni tamamlıyor. Beni yeni yılda da sevmeye devam et. Yeni yılın kutlu olsun!

Dünya yeni bir başlangıç yaptığında, aşkımızı tekrar kutlayalım ve eğlence dolu bir yeni yıl geçirelim!

Yeni yıl yeni hayaller getirir, benim tek hayalim ise seninle beraber olmak. Yeni yılın kutlu olsun aşkım!