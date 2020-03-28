Yeni Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ! İşte Detaylar, Adil Karaismailoğlu kimdir?, Adil Karaismailoğlu hayatı, Adil Karaismailoğlu nereli?, Adil Karaismailoğlu daha önce yaptığı görevler, Ulaştırma Bakanlığı görevini yürütecek olan Adil Karaismailoğlu, İBB'de yaşanan değişimin ardından görevinden istifa etmişti.
Yeni Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ! İşte Detaylar
Yeni Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ! İşte Detaylar, Adil Karaismailoğlu kimdir?, Adil Karaismailoğlu hayatı, Adil Karaismailoğlu nereli?, Adil Karaismailoğlu daha önce yaptığı görevler, Ulaştırma Bakanlığı görevini yürütecek olan Adil Karaismailoğlu, İBB'de yaşanan değişimin ardından görevinden istifa etmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabinesinin en önemli bakanlıklarından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan görev değişimine giderek Cahit Turan'ın görevden alınmasıyla bu Ulaştırma ve Altyapı bakanlığı görevine Adil Karaismailoğlu atandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi SEKRETER YARDIMCILIĞINDAN BAKANLIĞA
Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başlamasıyla, İstanbul Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcılığından istifa eden Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı'na atanmıştı.
MEMLEKETİ TRABZON'DA OKUDU
1969 yılında Trabzon'da doğan Adil Karaismailoğlu, Trabzon Lisesi'ni bitirdikten sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliğinden mezun oldu.
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