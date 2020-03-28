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Yeni Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ! İşte Detaylar

Yeni Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ! İşte Detaylar, Adil Karaismailoğlu kimdir?, Adil Karaismailoğlu hayatı, Adil Karaismailoğlu nereli?, Adil Karaismailoğlu daha önce yaptığı görevler, Ulaştırma Bakanlığı görevini yürütecek olan Adil Karaismailoğlu, İBB'de yaşanan değişimin ardından görevinden istifa etmişti.

Yeni Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ! İşte Detaylar
28 Mart 2020 Cumartesi 09:47

Yeni Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ! İşte Detaylar

Yeni Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ! İşte Detaylar, Adil Karaismailoğlu kimdir?, Adil Karaismailoğlu hayatı, Adil Karaismailoğlu  nereli?, Adil Karaismailoğlu daha önce yaptığı görevler, Ulaştırma Bakanlığı görevini yürütecek olan Adil Karaismailoğlu, İBB'de yaşanan değişimin ardından görevinden istifa etmişti.

Adil Karaismailoğlu Ulaştırma Bakanı oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabinesinin en önemli bakanlıklarından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan görev değişimine giderek Cahit Turan'ın görevden alınmasıyla bu Ulaştırma ve Altyapı bakanlığı görevine Adil Karaismailoğlu atandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi SEKRETER YARDIMCILIĞINDAN BAKANLIĞA

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başlamasıyla, İstanbul Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcılığından istifa eden Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı'na atanmıştı.

MEMLEKETİ TRABZON'DA OKUDU

1969 yılında Trabzon'da doğan Adil Karaismailoğlu, Trabzon Lisesi'ni bitirdikten sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliğinden mezun oldu.

Adil Karaismailoğlu Ulaştırma Bakanı oldu


Kaynak: Kamu Saati Özel
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