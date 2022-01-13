Yeni ÖTV oranları sonrası araç fiyatlarındaki değişim

Otomobillerin yeni ÖTV oranları Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Peki bu düzenleme, otomobil fiyatlarına nasıl yansıdı? Detaylar haberimizde...
Son zamanlarda ülkemizde satılan sıfır otomobil fiyatlarının hızlı bir şekilde yükselmesi, ÖTV değişikliğini gündeme getirmişti.
Otomobiller için uzun zamandır beklenen ÖTV matrah güncellemesi, Resmi Gazete'te yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan düzenlemede, ÖTV matrahı artırılıp, ara dilimler eklendi.
Matrah güncellemesi ve yeni ara dilimlerin etkisiyle otomobillerin fiyatlarında indirimler yapılacak.
YENİ ÖTV DİLİMLERİ
Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen otomobiller için yüzde 45, 50 ve 80 şeklinde üç farklı ÖTV oranı uygulanıyordu. Yeni kararla birlikte, artık yüzde 45, 50, 60, 70 ve 80 şeklinde beş farklı ÖTV uygulanacak.
OTOMOBİL FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİM
Daha önceki düzende, yüzde 50'lik ÖTV oranı uygulanan otomobillerin yüzde 80'lik dilime geçmesiyle birlikte fiyata ciddi oranda zam geliyordu. Şimdi ise yüzde 50'lik dilimdeki bir otomobil, yüzde 60'lık dilime geçecek ve sert fiyat yükselişleri olmayacak.
Peki bu düzenleme otomobil fiyatlarına nasıl yansıyacak? İşte bazı modellerin ÖTV değişikliği sonrası muhtemel satış fiyatları:
Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S
- Eski fiyat: 421 bin 750 TL
- Yeni fiyat: 398 bin 300 TL
Toyota Yaris 1.0 Vision Manuel
- Eski fiyat: 371 bin 500 TL
- Yeni fiyat: 330 bin 200 TL
Kia Rio 1.2 Manuel:
- Eski fiyat: 325 bin 900 TL
- Yeni fiyat: 289 bin 600 TL
Volkswagen Golf 1.0 TSI Manuel
- Eski fiyat: 394 bin 700 TL
- Yeni fiyat: 372 bin 300 TL
Yeni Renault Clio 1.0 TCe Joy
- Eski fiyat: 349 bin TL
- Yeni fiyat: 310 bin TL
Volkswagen Polo 1.0 Manuel
- Eski fiyat: 360 bin 400 TL
- Yeni fiyat: 320 bin 300 TL
Mitsubishi Space Star 1.2 Insense CVT
- Eski fiyat: 345 bin 250 TL
- Yeni fiyat: 306 bin 888 TL
Seat Ibiza 1.0 EVO 80 HP
- Eski fiyat: 339 bin TL
- Yeni fiyat: 301 bin 300 TL
Renault Megane Sedan 1.3 TCe Joy
- Eski fiyat: 407 bin TL
- Yeni fiyat: 384 bin 389 TL
Opel Corsa 1.2 benzinli manuel
- Eski fiyat: 379 bin 900 TL
- Yeni fiyat: 324 bin 700 TL
Yeni Renault Taliant 1.0 SCe Joy
- Eski fiyat: 339 bin TL
- Yeni fiyat: 301 bin 300 TL
Peugeot 208 1.2 benzinli manuel
- Eski fiyat: 351 bin TL
- Yeni fiyat: 312 bin TL
Yeni Dacia Duster 1.0
- Eski fiyat: 386 bin 900 TL
- Yeni fiyat: 365 bin 404 TL
Hyundai Bayon 1.4 MPI
- Eski fiyat: 332 bin 100 TL
- Yeni fiyat: 295 bin 200 TL
Fiat Egea Cross Street 1.4
- Eski fiyat: 267 bin 900 TL
- Yeni fiyat: 223 bin 250 TL
Hyundai City 1.5L benzinli
- Eski fiyat: 385 bin 200 TL
- Yeni fiyat: 363 bin 800 TL
Fiat Egea Sedan 1.3 Multijet Easy
- Eski fiyat: 373 bin 900 TL
- Yeni fiyat: 353 bin 100 TL
Yeni Dacia Sandero Stepway
- Eski fiyat: 358 bin TL
- Yeni fiyat: 318 bin 200 TL
Citroen C3 1.2 Puretech
- Eski fiyat: 352 bin TL
- Yeni fiyat: 313 bin TL