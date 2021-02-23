Yeni Normalleşme süreci 1Martta Neler Bekliyor Koronavirüste yeni önlem planı belli oldu Koronavirüs salgınına karşı Mart sonuna kadar 13 milyon kişinin aşılanması planlanırken, artan vaka sayılarına karşı "bölgesel önlem" planı da gündeme geldi. Buna göre tedbirler Türkiye genelinde değil, vaka yoğunluğu yaşanan bölgede uygulanacak. Sorunun kaynağı tespit edilerek tedbirler ona göre belirlenecek.

Mutant virüslerin Türkiye'de de görülmesi nedeniyle bölgesel bazı kısıtlamalar gündeme gelirken, yeni varyantların Avrupa'daki gibi yeni bir dalgaya yol açıp açmayacağının mart ayında belli olması bekleniyor. Türkiye'nin aldığı önlemler nedeniyle 30 binli rakamlardan 5 binlere kadar inen günlük vaka sayıları tekrar yükselmeye başladı.

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre; Yükselen vaka sayıları, virüsün İngiltere varyantından kaynaklanıp kaynaklanmadığı tartışmalarını gündeme getirdi. Ancak vaka sayısındaki artışın mutant virüsten değil, okulların tatile girmesi nedeniyle yaşanan hareketlilikten kaynaklandığı belirtiliyor