Yeni kimlik tanılama sistemi nedir? Yeni kimlik tanılama sistemi Mart ayında başlıyor

BİYOTEKSAN’ın HAVELSAN mühendislik desteği ile geliştirdiği, yerli parmak izi tanıma sisteminde son aşamaya gelindi. Sistem ilk olarak mart ayında itibaren İçişleri Bakanlığı’nda kullanılmaya başlanacak. İşte yeni parmak izli kimlik belirleme ve veri depolama sistemine dair son dakika detayları

BİYOTEKSAN'ın HAVELSAN mühendislik desteği ile geliştirdiği, yerli parmak izi tanıma sisteminde son aşamaya gelindi. Sistem ilk olarak mart ayında itibaren İçişleri Bakanlığı'nda kullanılmaya başlanacak.

MART AYINDA BAŞLIYOR

Adli inceleme, kimlik tanıma ve kimlik doğrulama işlemlerini hızlandırmak ve güvenilirliğini artırmak üzere başlatılan Biyometrik Veri Sistemi Projesi'nin ilk ürünü yerli parmak izi tanıma sistemi Mart ayından itibaren Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde kullanılmaya başlanacak.

SON DAKİKA BİLGİSİ: İKİNCİ AŞAMADA EMNİYET VE JANDARMA KULLANACAK

Sistem daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı birimlerinin kullanımına sunulacak. Halen yabancı menşeli biyometrik veri sistemlerini kullanan Türkiye; böylelikle kendi imkânlarıyla biyometrik veri sistemi geliştiren dünyadaki 7. ülke olacak.

Proje, HAVELSAN ile Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) arasında imzalanan İçişleri Bakanlığı Biyometrik Veri Sistemi'ne ilişkin protokol doğrultusunda başlatıldı.

FİRMA KURULDU

Bu kapsamda BİYOTEKSAN isimli firma kuruldu. BİYOTEKSAN, Biyometrik Veri Sistemi Projesi'nin ilk fazında Nitelikli (Temiz) Parmak İzi Tanıma Ürünü, ikinci fazında ise Niteliksiz (Olay Yeri) Parmak İzi Tanıma Ürünü geliştirecek.

HANGİ İLŞEMLER YAPILACAK?

İlerleyen süreçte de yerli ve milli olarak tüm güncel biyometrik tanıma teknolojilerini (parmak izi, avuç izi, damar izi, yüz, iris, retina, ses ve benzeri) içeren merkezi bir Ulusal Biyometrik Veri Yönetim Sistemi devreye alınacak.

Merkezi biyometrik veri sisteminin kurulması ile birlikte tüm resmi kurumlara ve özel şirketlere hizmet verebilecek bir alt yapı oluşturulacak.