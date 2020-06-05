Yeni Kabine Listesi Doğru mu? Bakanlar Değişecek mi? İlk Açıklama Geldi

sosyal medyada dolaşan bakanlık listesi doğru mu? bakanlar Değişti mi? Berat Albayrak ve Süeyman Soylu Cumhurbaşkanı yardımcısı mı Oldu? Son dakika haberi: Yeni kabine listesi olduğu iddia edilen bir görsel sosyal medyada viral oldu. Peki bu liste doğru mu? Bakanlar değişecek mi? İşte detaylar.
Bakanlar değişti mi? Yeni kabine listesi doğru mu?
Sosyal medya platformu Twitter üzerinde bir liste dolaşmaya başladı. Akşam saatlerinde dolaşmaya başlayan listede kabinenin değişeceği iddia edildi. Sanki Resmi Gazete 'de yayımlanmış gibi hazırlanan listenin doğru olup olmadığı merak edildi. Doğru olmayan bu liste , kısa sürede yayılınca biz de kamubulteni.com olarak bu yazımızda takipçilerimizi bilgilendirdik.
Yeni Bakanlıların oldu liste SAHTE LİSTE
Yerel seçimler sornası kabine revizyonu sık sık gündeme gelmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan , kabine revizyonu olmayacağını söylemişti. Pandemi sonrası bir revizyon olur mu bilinmez. Ancak sosyal medyada dolaşan listenin sahte olduğu, böyle bir kararın olmadığı bildirildi.
İşte sahte olan o liste:
Kaynak: https://www.memurlar.net/haber/908979/yeni-kabine-listesi-haberleri-dogru-mu.html
BAKANLAR DEĞİŞECEK Mİ?
Kabine değişikliği olup olmayacağı konusunda AK Parti 'den ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan 'dan herhangi bir açıklama gelmedi.
Sabah Gazetesi Yazarı Mehmet Çek, "Arkadaşlar şuraya herkes icin yazıyorum : Sosyal medyada dolaşan kabine revizyonu yeni bakanlar listesi UYDURMADIR, SAHTEDİR yok öyle bir şey." dedi.
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