Yeni iş fikirleri 2022

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Teknoloji Mağazası Açmak

Teknolojinin hızla gelişmesi ile birlikte girişimciler teknomarket ya da bir diğer adıyla teknoloji mağazası açma iş fikri ile yakından ilgilenmektedir. Geleceğin iş sektörlerinden biri sayılan teknolojik ürünlerin satışı ve bilişim sektörü de girişimciler tarafından en çok ilgi gösterilen dallardan birisidir.

Teknolojik gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda son derece karlı bir geleceği olan iş fikri olarak karşımıza çıkan teknomarketler eğer iş fikrinizde satış ve perakendecilik kapsamında bakanlar için hemen kollarını sıvamaları gereken iş fikirlerinden birisidir.

Teknoloji Mağazası Nasıl Açılır?

Gelelim teknoloji mağazası açma fikriniz satış ve perakendecilik üzerine ise ilk olarak teknoloji ve bilişim sektöründe bir satış noktası açmak ise öncelikle; sektör hakkında bilgi sahibi olmanızın yanında tecrübe sahibi de olmanız ya da tecrübe sahibi olan personellerle çalışmanız gerekir.

Ülkemizde teknoloji ve bilişim gibi konularda gerek üniversitelerde gerek özel kurslardan eğitim alınan konular arasında olduğunda bilgili ve deneyimli personel bulmakta zorluk çekmezsiniz. Ancak teknoloji mağazanız henüz çok yeni bir mağaza olduğundan ilk etapta marketinizin kapasitesine göre personel alımı yapmanız yerinde bir tercih olur. Türkiye’de teknoloji çok merak edilen konulardan birisi olmasının yanında yeni teknolojilere tahmin edilenden daha yüksek meblağlarda para harcanan konular arasında yer alır.

Yapılan araştırmalara göre, bilgisayar kullanım oranı %54,9 ve internet kullanım oranı %61,2 düzeyindedir. Cep telefonu kullanma oranı %96,9 akıllı TV bulunma oranı ise %24,6’dır. Sosyal medya internet kullanımı ise %82,4 olarak açıklanmıştır. Bu veriler ışığında teknoloji mağazası ya da teknomarket açmak son derece akıllı bir yatırım fikridir.

Ayrıca yukarıda bahsi geçen rakamlar ve oranlar birkaç yıl öncesine oranla çok daha yüksek oranlar olduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Doğal olarak bu rakam ve veriler teknolojinin hayatımızdaki önemi konusunda da sizlere fikir verecek düzeyde önemli rakamlardır. Üstelik Avrupa ve ABD gibi ülkelerde istatistik veri oranları daha yüksek düzeyde seyrettiğini de belirtmek isteriz.

Teknoloji Mağazası Açma Yolları

Franchise iş modeli

Sermayenizin bir kısmı ile teknoloji mağazası açmayı planlayan bir girişimci iseniz, teknoloji mağazası açmanın 2 yolu bulunur. Bu yollardan ilki; Teknosa, Mediamarkt, Vatan computer gibi vb. firmalardan franchise hizmeti almaktır. Diğeri ise, kendi markanızı yaratıp toptan ürün satın alarak perakende satış yapmak olarak sıralanabilir.

Teknoloji ürünlerinin son hızla değişip geliştiği göz önünde bulundurulursa franchise almak çok daha mantıklı bir yaklaşım olacaktır. Ancak kendi markasını yaratma konusuna daha yatkın olanlar için ise kendi çalışmanızla teknoloji mağazası kurabilir ve sektörde tutunarak kar elde edebilirsiniz. Eğer franchise almayı düşünüyorsanız, teknoloji mağazası franchise veren firmalar bölümümüzü ziyaret edebilirsiniz.

Yer seçimi

Eğer kendi markanızı yaratmayı tercih ediyorsanız yer seçimi konusunda hareketli ve yürüyüş yolları üzerinde olması ya da AVM’lerin içinde bir yer bulmanız daha doğru olacaktır. Eğer franchise alma yoluna gittiyseniz yer seçimi konusunda franchise aldığınız firmanın koşullarına uygun bir dükkân bulmanız gerekecektir. Ortalama bir teknoloji mağazası için en az 100 m2 bir alanınızın olması yeterli olur. Ürünlerinizi koyacağınız bir deponuzun bulunması da şarttır. Ayrıca deponuzun nemden korunaklı olması da ürünlerin korunması açısından önemlidir. Teknomarketlerin yerleri genel olarak yürüyüş yollarında ve Avmlerde olduğu göz önünde bulundurulduğunda kiralarının ortalama kiralardan yüksek olabileceğini de göz ardı etmemeniz gerekir.

Resmi işlemler

İster franchise almayı tercih edin, ister kendi markanızı kurmayı seçin, mağazanızın resmi olması için bazı resmi işlemleri tamamlamanız gerekir. İşyeri ruhsatı, vergi levhası vb. tüm bu işlemler ve vergilendirmenizin doğru biçimde yapılabilmesi için bir mali müşavire gitmeniz yararlı olacaktır.

Not: bu aşamada çok daha ayrıntılı bilgi almak için, Kobi Vadisi’nin uzman editörleri tarafından hazırlanan iş yeri açma rehberini incelemenizi tavsiye ediyoruz.

Mağaza kurulumu

Mağazanızın kurulumu için franchise aldıysanız eğer, mağazanızın dekorasyonu franchise aldığınız firma tarafından ya da firmanın istekleri doğrultusunda oluşturulacaktır. Eğer kendi markanızı kurmayı tercih edenlerdenseniz o takdirde mağazanızın dekorasyonunda sade ve şık bir dekorasyonun yanında beyaz ve tek renkleri seçmeniz ürünlere odaklanan ve müşterileri yormayan bir dekorasyon son derece uygun olacaktır. Bu aşamada da imkanlarınız dahilinde bir tasarımcı veya iç mimar’dan destek almanızı tavsiye ediyoruz.

Ürünlerin satın alınması

Bir teknomarket ya da teknoloji mağazasında son teknolojik ürünlere yer vermeniz gerekir. Doğru ürün seçimi yapmanız ürün satışınızı ve karınızı arttıracaktır. Piyasa da en çok satılan teknolojik ürün ve aksesuarlarını satış için tercih etmeniz gereklidir. Cep telefonu ürünlerinden toplu biçimde almak yerine son her markanın çıkan modellerden birkaç tane satın almak daha doğru olabilir.

Ayrıca olası diğer ürün taleplerinde ürünler katalogdan satış yapılabilirsiniz. Ancak franchise alanlar için durum biraz daha farklı olabilir. Çünkü hangi ürünleri satacağınıza firma karar vererek reklam ve kampanyaları da yine franchise veren firma tarafından planlanır. Kendi markanızı geliştirmek niyetinde iseniz, toptan ürün alacağınız firmaları da doğru ve yerinde firmalar arasından seçmeniz gerekir.

E-ticaret

Özellikle kendi mağazası ile bu iş modelini kuracak girişimcilere tavsiyemiz; işyerinizi kurma aşamanızdan sonra e-ticaret aracılığıyla da işlerinizi geliştirmek olacaktır.

Hem markanızın daha çok tanınması hem de sadece yerel müşteriye değil Türkiye geneline satış yapmak istiyorsanız, profesyonel bir e-ticaret sitesi hazırlatıp satışlarınızı online olarak da arttırabilirsiniz.

Teknoloji Mağazasında Satılabilecek Ürünler

Telefon

Bilgisayar

Tv, ses, görüntü sistemleri

Beyaz eşya

Elektrikli ev aletleri

Kişisel bakım

Sağlık ürünleri

Oyun ve oyun konsolları

Fotoğraf makinesi, kamera

Ofis malzemeleri

Aksesuarlar

gibi vb. daha birçok yaşam ve iş alanında kullanılabilecek elektronik ürünler satılabilir.

Teknoloji Mağazalarında Maliyet ve Kazanç

Girişimci olarak bir yatırım yaptığınızda esas amaç, yatırdığınız parayı geri almak ve üstüne para kazanmaktır. Bu itibarla, girişimciler için önemli konulardan birisi de teknoloji mağazasının maliyetidir.

Bu bölümde vereceğimiz rakamlar tahmini ve ortalamadır:

100 m2 alana kuracağınız bir teknoloji mağazasının kurulumu için ortalama olarak 300- 500 bin tl arasında bir yatırım yapmanız gerekebilir.

Bu maliyetin 40-80 bin liralık kısmı dükkân kurulumuna ve resmi işlemlere harcayacağınızı bilmeniz gerekir. Bahsettiğimiz maliyet rakamlarının minimum masraflar olduğunu da hatırlatalım.

Gelelim kazanç tablosuna. Çalışan personelinizin sayısı, ürünlerin fiyatları gibi faktörler teknoloji mağazasının ortalama kazancını etkiler. Kazanç potansiyeli personelinizin satış performansına göre de değişecektir.

Yapmış olduğumuz araştırmalarda, orta halli bir teknoloji mağazasının aylık cirosu: 250-400 bin tl aralarında değişiyormuş. Bununla birlikte, giderler düşüldükten sonra ise %10 ile %20 arasında net kar kalabiliyormuş.

Girişim yapmak istiyor ancak henüz bir karar veremiyorsanız, geleceğin en karlı işlerinden biri olan teknoloji marketi açma iş fikrini düşünmeniz sizin için yararlı olabilir.